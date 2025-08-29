El nuevo camping con una de las mejores vistas de Galicia: en pleno paraíso natural e ideal para ir con perros

Termina el verano y las temperaturas por fin dan una tregua para poder realizar actividades al aire libre sin sufrir por el calor. Para quienes quieran estirar el verano con una última escapada antes del final de las vacaciones, un nuevo camping en un paraíso natural de Galicia ofrece un plan perfecto para desconectar del mundo urbano.

Hablamos del Xeocámping Montañas do Courel, un proyecto pionero en la comunidad gallega que propone un turismo sostenible y transformador, a la vez que educativo para sus visitantes.

Nuevo camping en O Courel para dormir bajo las estrellas

Como su nombre indica, este espacio se encuentra en un entorno único, el Geoparque Montañas do Courel, un espacio natural que nos garantizará dormir bajo las estrellas. El camping ofrece hasta 70 plazas repartidas en siete bungalows, ocho parcelas de acampada, una zona de acampada libre y un espacio para caravanas y autocaravanas.

El camping cuenta con hasta 70 plazas entre bungalows, zonas de acampada y espacio para caravanas. / XdC

Está ubicado en una zona de fácil acceso y es ideal para quienes quieran conocer una de las zonas con mayor riqueza natural de Galicia. Además de los espacios para pernoctar, las instalaciones incluyen una sala común, un comedor, vestuarios, parque infantil, piscina, zona de barbacoas y un punto de lavado de vehículos.

Dentro de este complejo también podremos disfrutar del Centro de Interpretación da Minería Aurífera Romana (CIMAR). En este espacio podremos descubrir la historia de la zona y la importancia que tenía para la antigua Roma este territorio gallego.

Cómo llegar y cuánto cuesta

El Xeocamping está en Ribas de Sil, a unas dos horas de Vigo. Podremos hacer gran parte del recorrido por la A-52 y supone un plan ideal para los amantes de la naturaleza, ya que en los alrededores encontraremos una gran cantidad de rutas de senderismo y actividades de montaña.

Los precios del alojamiento varían en función del tipo de espacio que escojamos. Podemos pasar la noche allí desde 14 euros si escogemos una parcela de acampada para dos personas o 40 euros si escogemos la zona para seis personas, con toma de corriente y agua.

La reserva para los bungalows será de un mínimo de dos noches, con un coste de 150 euros los dos días para cuatro personas. Por 20 euros más podremos incluir a nuestra mascota y dormir en un bungalow pet-friendly.