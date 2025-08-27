Así es el barco convertido en museo que hace único al puerto gallego más importante

Descubrimientos, guerras, emigración, pesca... El mar ha configurado la historia de Galicia desde las primeras poblaciones que llegaron a la región hasta el presente. Ahora, quienes visitan la comunidad y quieren aprovechar la bajada de temperaturas para hacer planes fuera de la playa pueden visitar un barco convertido en un museo único en uno de los puertos gallegos más importantes.

Los museos flotantes y las reconstrucciones de barcos históricos ofrecen la oportunidad de recrear la vida marinera y conocer un parte de la historia imbricada en el ADN gallego.

Un bonitero convertido en museo

En el municipio lucense de Burela podemos encontrar uno de los museos más icónicos de Galicia: el Reina del Carmen. Este espacio solía ser un bonitero y no es casualidad encontrarlo aquí, ya que Burela es el puerto gallego más importante en cuanto a la comercialización de bonito.

La pesca y el comercio marítimo han sido claves para el desarrollo de la región, por eso, en el año 2000 el ayuntamiento local adquirió el barco para convertirlo en un espacio cultural y turístico. En nuestra visita podremos recorrer todos los rincones del barco, desde el puente de mando hasta la sala de máquinas, pasando por la bodega o los camarotes; todo mientras aprendemos sobre cómo era la vida en el barco y la importancia de esta actividad en Burela.

El Reina del Carmen se suma a otros buques reconvertidos como el Hidria Segundo, un barco de vapor que en la década de los 60 todavía se utilizaba en la ría de Vigo para abastecer agua dulce a otras embarcaciones. Otro ejemplo es el Joaquín Vieta, el velero más antiguo de Galicia aún en activo y desde el 2010 transformado en museo sobre el agua.

Pero no podemos cerrar esta mención naval sin mencionar al primer pueblo que supo de la existencia de América en Europa. En Baiona (Pontevedra) podremos encontrar una reconstrucción de la carabela Pinta, uno de los navíos utilizados en la histórica expedición de Colón y que atracó en el pueblo el 1 de marzo de 1493.

Estos barcos, cargados de significado y conocimiento, sirven para navegar el pasado de Galicia y ayudarle a entender a sus ciudadanos cómo el mar ha configurado su presente a través de los siglos.