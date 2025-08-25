La escapada más bonita (y barata) de Galicia: entre Finisterre y Ribeira Sacra por 40 €
Este guía turístico ofrece una escapada con la que disfrutar de casi toda Galicia en solo cinco días
Galicia es uno de los destinos turísticos que más visitantes gana cada año. Esta región ofrece tantos paisajes y planes distintos que muchas veces resulta imposible escoger qué ver cuando tenemos poco tiempo o un presupuesto ajustado. Para resolver esto, Miguel, guía turístico de la empresa Tour Galicia, nos ofrece una escapada de Fisterra a la Ribeira Sacra por 40 € al día.
Se termina agosto y con la llegada de septiembre muchos aprovechan para coger vacaciones en una temporada con menos afluencia de turismo. Durante este mes todavía puedes disfrutar del buen tiempo y visitar alguno de los espacios naturales más especiales de la Península.
A través de un vídeo en la plataforma TikTok, el experto en viajes propone un recorrido con el que podremos experimentar los lugares más icónicos del paisaje gallego.
Cinco días para recorrer toda Galicia
«Una escapada de cinco días en Galicia donde veréis prácticamente toda nuestra maravillosa comunidad», promete el guía al arranque del vídeo. El plan para parejas que plantea incluye transporte, bodegas, guías y rutas en barco.
La primera parada es Finisterre y Costa da Morte. Miguel propone visitar «Muxía, Finisterre, Ézaro, Carnota y Muros», un recorrido en el que podremos ver saltos de agua, acantilados impresionantes, playas salvajes y la última puesta de sol de Europa continental.
El segundo día de viaje visitaremos las Rías Baixas. «O Grove, A Toxa, A Lanzada, Combarro, un paseo en barco y una bodega», comenta el experto. En este día podrás disfrutar de la gastronomía y el clima de esta zona de Galicia.
Para la tercera jornada de viaje, el guía plantea una jornada entera disfrutando de Santiago de Compostela, con una visita al museo y el interior de la catedral. El resto de la jornada podrás pasear por una ciudad cargada de rincones mágicos y edificios emblemáticos.
El cuarto día nos lleva a la provincia de Lugo, con una visita a la ciudad homónima, Ribadeo y uno de los espacios naturales más espectaculares de Galicia, la Praia das Catedrais. Para la última etapa de este recorrido, el guía propone dos opciones.
Por un lado, podemos optar por visitar A Coruña y Betanzos, una ciudad moderna y cargada de estilo y uno de los pueblos donde mejor podemos comer en esta región. Por otra parte, el experto ofrece la opción de visitar «la increíble Ribeira Sacra». Todo este viaje está disponible por 199 € a través de Tour Galicia.
