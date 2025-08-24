El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las Islas Atlánticas: Sálvora, Cíes y Ons

Un punto privilegiado desde el que disfrutar de una de las mejores vistas de la comunidad

El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia.

El mirador oculto en la provincia de A Coruña para ver todas las islas de Galicia. / Turismo.gal

La costa gallega es una de las más deseadas de España en los últimos años. Atrás quedan aquellos tiempos en los que absolutamente todo el mundo se decantaba por la costa mediterránea para pasar sus vacaciones. Ahora, tanto por precios como por clima en verano, el turismo ha dado un giro importante hacia Galicia.

De nuestras tierras destaca sobre todo el verdor de sus montes, pero también sus zonas de costa, sus playas y sus vistas espectaculares. Para disfrutar de estas últimas existen miradores muy conocidos a lo largo de todo el litoral, como el del Monte de San Pedro o el de Os Picóns de Loiba.

En su último vídeo, @ungallegoporelmundo nos descubre uno precioso en la Comarca de O Barbanza, desde el que se pueden ver las islas Cíes, las Ons y la de Sálvora, además de una panorámica perfecta de toda la ría de Arousa y el océano Atlántico: el mirador de A Curota.

Así es el mirador de A Curota

@ungallegoporelmundo 📍Mirador da Curota / A Curotiña, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) 🌄✨🌄✨🌄✨🌄✨🌄✨🌄✨🌄✨🌄 🌟 Uno de los miradores más impresionantes de Galicia y un planazo si estás por las Rías Baixas. 👀 Vistas panorámicas brutales: en días claros puedes ver desde Fisterra hasta las Islas Cíes, Ons, Sálvora... ¡y toda la Ría de Arousa! 🐎 Rodeado de caballos salvajes y naturaleza en estado puro, en plena Sierra del Barbanza. 📸 Al ladito tienes también el mirador de A Curotiña, ideal para más fotos épicas.(Un poquito mas abajo) 🚗 Acceso fácil en coche, bien señalizado y con buen aparcamiento 🌅 Ideal para ver el atardecer o parar en ruta por la costa gallega. 🧥 Aunque sea verano, llévate abrigo: allí arriba siempre sopla el aire. Mucho aire 😅 📷 Cámara en mano, porque las fotos que te llevas desde aquí... son de otro Mundo! 🆓 Acceso gratis todo el año $$ 🥾 Plan perfecto si buscas naturaleza + vistas + tranquilidad en un solo sitio. ❤️ Si te ha gustado, tirale un like, que no te cuesta nada 📌 Guarda la localización y... 📤 Compártela con quien necesita desconectar en lo alto #galicia #somosgalegos #pasion_por_galicia #lugaressecretosdegalicia #world_bestnature #galiciaconencantos #conocer_galicia #vision_galicia #fever_galicia #asi_es_galicia #viajargalicia #paisajesdegalicia #galiciacalidade #miradores #riasbaixas #descubregalicia #turismogalicia #galicia_enamora #vistasincreibles ♬ sonido original - Rutas · Naturaleza · Aventuras

«Miradoiro de A Curota, desde donde se pueden ver todas las islas más conocidas y famosas de Galicia. Aquella es Sálvora, luego están las Ons y detrás las Cíes. También puedes ver Villagarcía de Arousa al otro lado. Porque sí, también se pueden ver cosas que no son islas, pero mirad qué pedazo de locura», dijo @ungallegoporelmundo mientras mostraba una preciosa panorámica de la ría de Arousa.

«Mirad todas estas bateas en las que se cultiva marisco y se hacen cosas de pescadores. Es una pasada, tenéis que venir porque es una locura. Superfácil llegar, aparcáis, subís unas escaleras y ya estáis aquí. Mola muchísimo», comentó a sus seguidores antes de terminar el vídeo.

