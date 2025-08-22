Parecen de película: las dos playas de Galicia que 'The Times' confirma que son las más bonitas de España
Estos arenales se encuentran en la lista de las 27 mejores playas de España según la publicación británica
El litoral de Galicia se ha convertido en un reclamo para turistas de todas partes del mundo. Ahora, el reconocido diario británico The Times sitúa dos de sus playas entre las 27 mejores de España.
El territorio gallego ha conseguido llamar la atención de la prensa internacional en más de una ocasión. Primero fue su gastronomía única o la experiencia de hacer el Camino de Santigo, pero desde hace unos años son cada vez más los artículos en medios extranjeros que destacan la riqueza paisajística y el valor como destino vacacional de esta región de la Península.
Estos dos lugares se encuentran en parajes paradisíacos en los que disfrutar del mar y relajarse viendo una cara única del Atlántico.
Dos playas alabadas por The Times
La tercera mejor playa de España según la publicación británica es la playa de Lumebó, en Ferrol (A Coruña), un rincón salvaje y virgen en la costa norte de Galicia. «Lo que le falta en tamaño, lo compensa con dramatismo», señalan The Times.
Se trata de una cala de arena blanca rodeada por acantilados y formaciones rocosas que«enmarcan la hermosa costa». Además, destacan que la zona cuenta con «algunas de las mejores playas vírgenes de España» y que Lumebó destaca «por su maravillosa lejanía».
La otra playa destacada, la octava de la lista, es una de las más conocidas del área de Vigo: Playa Figueiras, en las Islas Cíes. Su arena fina y el turquesa de sus aguas nos trasladan a un paisaje propio del Caribe.
«Las Islas Cíes forman parte de un entorno mágico, con rocas que colindan con la cala y bosques que se extienden hasta el mar», asegura el periódico. Figueiras ofrece un entorno tranquilo e íntimo en un espacio natural tan reconocido como el del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.
Tanto Figueiras como Lumebó destacan por ser playas remotas y con poca afluencia, dos arenales que se suman a lugares como Maspalomas en Gran Canaria, Bolonia en Cádiz o Langre en Cantabria; como las mejores playas de las costas españolas.
