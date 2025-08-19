La joya oculta de Galicia: la playa de arena blanca que tienes que visitar una vez en la vida

En pleno verano, mientras muchos disfrutan de sus vacaciones o se van de escapada aprovechando lo que queda de agosto, hay quienes buscan destinos para escapar del calor sin dejar de descubrir el patrimonio y el encanto de lugares como Galicia y su litoral.

Aunque cada año la costa gallega está más concurrida, esta playa de arena blanca que debes visitar una vez en la vida es toda una joya oculta. Se trata de la cala de As Fontes, una de las zonas más hermosas de la playa de Santa Comba en Ferrol.

Este arenal ubicado en la provincia de A Coruña cuenta con casi un kilómetro y medio de arena custodiado por altos acantilados y colinas verdes. Su entorno único acentúa la calma y la paz que uno puede sentir pisando su arena fina y bañándose en las aguas esmeraldinas del Atlántico.

Una de las calas más bonitas de España y una ermita congelada en el tiempo

La cala de As Fontes está considerada como una de las más bonitas de España y es perfecta para quienes huyen de los espacios masificados. La marea oculta casi por completo este arenal, solo se puede visitar cuando las aguas bajan; lo que hace que quienes desconozcan los ritmos del Atlántico descarten visitarla.

La marea no solo oculta la playa, cuando está alta, también impide al acceso a una de las estampas más icónicas de la zona, la ermita románica sobre el islote de Santa Comba. Este santuario del siglo XIII se eleva sobre el acantilado, envuelto en misterio y regalando a los visitantes una escena en la que parece flotar sobre el mar mientras las olas golpean la roca.

Esta ermita del siglo XIII solo es accesible cuando la marea está baja. / Turismo de Galicia

La playa de Santa Comba es el lugar ideal para quienes buscan un lugar tranquilo y puestas de sol que parecen alargarse en el tiempo, viendo como la luz se sumerge en el Atlántico.

Además, llegar hasta la zona es bastante sencillo. Desde Ferrol podemos ir por carretera hacia Covas, seguir hasta A Pedreira y encontrar las indicaciones hacia la playa. El lugar cuenta con aparcamiento, duchas y un puesto de socorrismo; todos los servicios necesarios para disfrutar de un día de playa.