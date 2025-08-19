Finis solis en Galicia: qué es y dónde disfrutar del último atardecer de Europa continental

En Galicia los atardeceres parecen detener el tiempo, bañando con una luz dorada las calas y acantilados de su particular litoral. Este año, el atardecer tardío se vuelve más excepcional entre agosto y septiembre, cuando el Cabo Touriñán, en Costa da Morte, se convierte en el finis solis, el último rayo de sol de la Europa continental.

Quienes se acerquen estos días hasta este litoral salvaje podrán disfrutar de las mejores escenas del Atlántico mientras visitan playas de arena blanca, la ría más pequeña de Galicia o descubren las historias de naufragios que han hecho que esta costa se gane su macabro nombre.

Este cabo ubicado en Muxía, el punto más occidental de España, da nombre al faro Touriñán, un edifico cargado de historia que nos sirve como balcón desde el que disfrutar de la última puesta de sol de Europa. Sin embargo, el fenómeno del finis solis tiene una particularidad: no siempre está en Galicia.

Qué es el finis solis

El Cabo Touriñán es una punta de tierra que se adentra un kilómetro en el Atlántico, lo que lo convierte en último punto de la Europa continental bañado por el sol, lo que conocemos como finis solis. Sin embargo, esto solo sucede dos veces al año: del 24 de marzo al 23 de abril y del 18 de agosto hasta el 19 de septiembre.

El eje inclinado de la rotación de la Tierra hace que el finis solis se desplace. Después de Galicia, este fenómeno se muda a Noruega, primero en Aglapsvik y luego en Måsøy, para pasar a Portugal en el Cabo São Vicente y volver a la Costa da Morte completando el ciclo.

Aunque este fenómeno puede disfrutarse en una franja de 20 kilómetros conocida como Promontorio Nerio (entre Cabo Touriñán y Fisterra), el punto exacto en el que podemos ver el último rayo del astro rey es la cima del monte Pindo, con un horizonte que va hasta los 89 km frente a los 30 km de visibilidad que ofrece Touriñán.

Un faro cargado de historia

El faro Touriñán no es interesante solo por sus vistas, desde su construcción en 1898 ha sido testigo de algunos naufragios que han marcado la historia del lugar. Entre los más destacados, está el hundimiento del vapor California, un buque hundido por el ataque de un submarino alemán en 1917 y cuyos supervivientes se refugiaron en el faro.

Este faro, construido en 1898 ha sido testigo de multitud de naufragios. / Ricardo Grobas

Otro de los incidentes más reseñables fue el choque entre el navío alemán Madeleine Reig y el pesquero gallego Oito Irmáns en 1935, donde este último se partió a la mitad y se hundió frente al faro.

Si esta ubicación te parece poco, entre Touriñán y Fisterra podrás encontrar multitud de arenales desde los que disfrutar del atardecer que parece no acabar nunca. Si no te decides entre tantas opciones, te recomendamos las playas de Nemiña y Rostro para pasar una tarde sobre la arena blanca mientras haces tiempo hasta que se vaya el sol