La meca gallega del surf: naturaleza salvaje y una de las competiciones más antiguas del mundo

Las playas del norte de Galicia, enmarcadas por altos acantilados y golpeadas por un viento que nunca descansa, se han convertido en las zonas favoritas para los amantes de la tabla. Pero si hay una que sea la auténtica meca del surf gallego esa es la playa de Pantín, en el municipio coruñés de Valdoviño.

Este arenal abierto al océano se llena de deportistas venidos de distintas partes cada año, tanto para aprender a sortear olas como para competir en uno de los campeonatos de surf más antiguos del mundo.

La geografía de este litoral parece pensado para la práctica del surf, con tres zonas distintas en las que los bañistas pueden disfrutar de esta actividad en función de su nivel sobre la tabla.

Una playa pensada para el surf y una competición histórica

Al este de la playa encontramos Porto Carrizo, una pequeña cala ideal para el baño; al oeste está Praia Marnela, sobre la desembocadura del río y con un oleaje más calmado, perfecto para hacer tu iniciación en el surf. La zona principal, donde las olas rompen con más fuerza y se concentra el campeonato, es la más conocida: Praia do Rodo.

La fuerza del Atlántico y el viento crean las condiciones perfectas para el Pantín Classic Galicia Pro, que este año 2025 se celebrará entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre. Este evento no solo es el campeonato de surf más importante en Galicia, también es el único certamen profesional internacional de este deporte en España y el tercero más antiguo del mundo.

Esta es la tercera competición internacional de este deporte más antigua. / EFE

Esta celebración va más allá del deporte, llenando Pantín de música, gastronomía, actividades culturales y talleres de todo tipo. El PCGP 2025 es toda una oportunidad para que los más curiosos se acerquen a esta práctica, así como una ocasión perfecta para hacer algo distinto si estás por allí de vacaciones.

El surf no es lo único que se practica en este arenal. Podrás disfrutar nadando, haciendo windsurf o bodyboard; así como relajarte tomando el sol en una playa que te ofrece todo tipo de servicios como duchas, baños, zonas de pícnic y socorristas.

Si buscas algo más allá de la playa, la zona cuenta con múltiples rutas de senderismo, así como una gran oferta gastronómica en los bares y restaurantes de la zona. Pantín es una parada obligada para quienes se acerquen a Galicia este verano.