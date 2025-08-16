La espectacular senda entre rocas, pasarelas y calas de aguas cristalinas que no te puedes perder en las Rías Baixas

El verano ha llegado a su ecuador y el buen tiempo que por fin se ha instalado en Galicia invita a salir a pasear y descubrir nuevos lugares, sobre todo, si están cerca del mar. Las Rías Baixas son uno de los destinos más visitados de la comunidad y se extienden desde la provincia de A Coruña (en Finisterre) hasta la de Pontevedra (terminando en Baiona).

A lo largo de sus casi 400 kilómetros de costa, las Rías Baixas ocultan múltiples tesoros. El Parque Nacional de las Illas Atlánticas es uno de ellos, junto a decenas de playas paradisíacas (muchas, con bandera azul) y rutas habilitadas para disfrutar de un paseo con vistas al océano Atlántico.

Nombrar todos los rincones y planes disponibles en este territorio sería inabarcable para un único artículo. Por eso, hoy te presentamos una impresionante senda ubicada en el municipio de O Grove que, sin duda, debes visitar en esta temporada de primavera-verano.

Así es la ruta de Pedras Negras

El nombre de este itinerario es ruta de Pedras Negras y tiene una longitud total, contando la ida y la vuelta, de casi siete kilómetros. Es un sendero que discurre entre bonitas playas, rocas muy curiosas y paisajes atlánticos de gran belleza.

El punto de partida se sitúa en el puerto deportivo de San Vicente do Mar, en O Grove. Prácticamente todo el paseo se realiza a través de pasarelas de madera a orillas del mar, por lo que la dificultad técnica es baja (aunque hay que tener cuidado de no resbalar si vamos con calzado humedecido), perfecto para hacer en familia.

Como decíamos, las rocas son un elemento indispensable del entorno y, debido a la erosión del mar, adquieren unas formas muy llamativas. Entre ellas se van abriendo paso diversas calas de aguas cristalinas donde habitan algunas aves marinas como gaviotas, cormoranes, chorlitejos, currucas o albatros, tal y como apunta Turismo de Galicia.

Así, a lo largo del trayecto pasarás también por las playas de Pedras Negras, Farruco y A Barrosa. También disfrutarás de vistas a las Ons y podrás pararte a contemplar el paisaje sentado en alguno de los bancos que presiden el paseo.

El final de la ruta es en la playa de Canelas, donde hay una antigua batería militar que data de la Guerra Civil.