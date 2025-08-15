El National Geographic señala como el «Cinque Terre de Galicia» a este pequeño pueblo costero

Cinque Terre, un conjunto de cinco pintorescos pueblos costeros en la región de Liguria (Italia), es uno de los destinos más bellos y auténticos de todo el Mediterráneo. Sus coloridas casas, los viñedos de sus terrazas y las espectaculares vistas al mar lo convierten en un lugar de ensueño para los viajeros.

Se trata de un rincón elogiado por turistas de todo el mundo y ahora ha sido el National Geographic el que lo ha comparado con un pequeño pueblo gallego que también se encuentra a orillas del mar. Se trata de un artículo publicado el pasado 22 de mayo titulado «El ignorado pueblo considerado el Cinque Terre de Galicia».

En él, hace referencia a O Porto de Barqueiro, un pequeño pueblo pesquero situado en la desembocadura del río Sor y que termina en el Cantábrico, dando lugar a una de las rías más pequeñas que existen Galicia.

El puerto de O Barqueiro, todo lo que se puede esperar de una aldea marinera

O Barqueiro. / Lux Blue

El puerto de la parroquia de O Barqueiro es uno de los lugares con ambiente marinero más bonitos de España. Su pequeño tamaño no es impedimento para deslumbrarnos con su sensacional estampa frente a las aguas de la ría, que se entremezclan con el mar Cantábrico.

Los barcos de pescadores y algunas embarcaciones de recreo forman parte del sensacional conjunto del reducido puerto, sobre el que se levantan pintorescas casas de forma escalonada formando una especie de graderío multicolor. Un reducto de tranquilidad, poco conocido fuera de Galicia, que se ensalza con justicia como uno de los emblemas destacados del concejo de Mañón.

Un lugar donde las preciosas vistas se intercalan con las faenas de los pescadores mientras llegan a puerto con sus capturas frescas, que más tarde pueden formar parte del menú de uno de los restaurantes de la zona. Pescados y mariscos de la más alta calidad que se suman a los atractivos de esta villa en su vertiente gastronómica.

El placer de la panorámica costera, el encanto especial de los atardeceres en la pequeña ensenada desde una terraza, las vistas sobre las casas marineras desde las cuestas del pueblo… son razones más que suficientes para visitar este remanso de paz.

Un entorno con mucho que ofrecer

La cercanía de O Barqueiro al faro de Estaca de Bares hace que sea una visita ineludible si se anda recorriendo la zona. Mientras, el puerto de Bares es otra de esas joyas del norte de España que no podemos perdernos, así como la imagen de la Isla Coelleira y Vicedo, que se sitúan en el lado costero situado enfrente.

Vicedo. / Juan Carlos Juarez Jaramillo

Precisamente la playa de Arealonga, en Vicedo, es el punto que se une con O Barqueiro a través de un sendero litoral interprovincial que atraviesa la ría por el llamado «Puente Metálico», un bello ejemplo de principios del siglo XX que unió las dos orillas sustituyendo a los antiguos barqueros que llevaban a cabo esa función; un oficio que daba nombre a la población de O Barqueiro.

Es interesante llegar por este sendero hasta la playa y contemplar las grutas con sus vistosos colores.

Justo a la misma altura de O Barqueiro pe, pero la ría contigua, la de Ortigueira, el mirador de Coitelo, en la costa de Loiba, nos ofrece unas vistas espectaculares y el privilegio de sentarnos en el ya célebre «mejor banco del mundo».