Así es el islote más mágico de Galicia que podrás visitar en el puente de agosto: un paisaje caribeño con megalitos

El litoral gallego se presta a los titulares exagerados y a las comparaciones maximalistas con los lugares más populares del turismo mundial. Sin embargo, las rías de Galicia ofrecen estampas que bien merecen esos calificativos, como este islote mágico que parece sacado del Caribe.

En la ría de Arousa, rodeado de aguas turquesas y calmadas, encontramos el islote de Areoso. Este atolón de 9 hectáreas cuenta con un paisaje paradisíaco, dunas de arena fina y blanca, un entorno calmado y un yacimiento arqueológico que nos habla de la historia del lugar.

Como espacio natural, el islote de Areoso es toda una joya. El norte de la isla es una duna en constante movimiento, moldeada por las mareas y el viento día tras días. En la parte sur podemos encontrar rocas de granito cubiertas de vegetación, formando un refugio ideal para los nidos de las aves autóctonas.

Entre estas aves destaca una de las más amenazadas y curiosas de Galicia: la píllara o chorlitejo patinegro. Este pequeño pájaro de andar apresurado y nervioso encuentra en el islote una de las últimas zonas en las que vivir seguros. Pero no es la única especie que encuentra su sitio en el islote, plantas endémicas como el alhelí de mar, o las praderas de zostera y arrecifes bajo el agua, hacen de Areoso un espacio diverso y lleno de vida.

4.000 años de historia con un exceso de veraneantes

Viendo el islote en la actualidad, rodeado de agua y convertido en lugar de descanso, nos cuesta imaginar que hace más de 4.000 años este lugar se elevaba sobre el mar y los pueblos neolíticos de la zona lo utilizaban como necrópolis.

Sobre la isla, los habitantes prehistóricos erigieron túmulos, dólmenes y cistas. Este cementerio estaba rodeado de bosque y tierras de cultivo, hoy anegados por el mar. A día de hoy existen cinco monumentos funerarios documentados, pero los temporales que mueven las dunas revelan nuevos restos cada año.

En los últimos años, lo que era un secreto de mariscadores y arqueólogos se ha viralizado por las redes sociales, convirtiéndose en un lugar de moda que ha llegado a recibir más de 500 personas al día. Con la llegada de kayaks y lanchas no tardaron en aparecer restos de basura, nidos destruidos y piedras funerarias movidas o lanzadas al mar.

Para intentar restaurar el equilibrio de este espacio único, la Xunta de Galicia impuso un límite de visitantes. Ahora solo pueden desembarcar 150 personas al día, siguiendo turnos y con reserva previa. Además, para proteger la flora y la fauna, el cayo cuenta con zonas a las que no se permite el acceso y que se mantienen vigiladas.

Aunque estas medidas ayudan a preservar Areoso, el tiempo juega a la contra del islote. Los cambios en las corrientes, provocados en parte por construcciones como el puente de A Illa de Arousa, arrastran la arena, haciendo que los túmulos se desmoronen y el refugio vaya deshaciéndose año a año.