Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar

La costa de Galicia es una fuente inagotable de paisajes idílicos y naturaleza salvaje. Desde las playas calmadas de las Rías Baixashasta los acantilados imponentes de la Costa da Morte, el Atlántico regala a esta tierra alguna de sus escenas más espectaculares. Aunque hay muchas para elegir, pocas imágenes son más especiales que el mar de ardora.

Este fenómeno de bioluminiscencia marina crea 'auroras boreales' en el agua. Una miríada de algas que deslumbran con destellos azules los márgenes de las olas cuando el sol deja de iluminar las tierras gallegas. Sin embargo, es un fenómeno efímero; solo se podrá disfrutar hasta el próximo mes de septiembre.

Para que no nos perdamos el espectáculo de la Noctiluca Scintillans, el alga que provoca este efecto, la revista Viajar recomienda tres playas en Galicia para disfrutar de la bioluminiscencia este fin de semana.

Tres playas para ver el mar de ardora este fin de semana

Como recuerda la publicación especializada en viajes y escapadas, el mar de ardora es un fenómeno esquivo y es «muy difícil de capturar en fotografías porque no siempre aparece». Además, una de las claves para poder verlo es visitar playas poco frecuentadas, con temperaturas altas y con el mar en calma.

Para ahorrarnos la búsqueda, Viajar recomienda tres arenales donde ver este fenómeno:

Playa de Figueiras en islas Cíes

Como comenta la revista: «Las islas Cíes cuentan con muchísimas playas donde poder presenciar la bioluminiscencia en verano, pero la de Figueiras es casi un paraíso en sí misma». Este arenal, que no recibe tantas visitas como la playa de Rodas, se encuentra en la isla de Monteagudo y es una visita que merece la pena en cualquier momento del día.

La playa de Figueiras es una de las menos conocidas del archipiélago. / lasislascies.com

Playa de A Lanzada

Entre Sanxenxo y O Grove, los 2.500 metros de arena de A Lanzada «es una de las playas más emblemáticas de todo Galicia». Rodeada por un sistema de dunas que la separa del resto del mundo, esta Meca del surf gallego puede ser el lugar ideal para disfrutar de la ardora «si la suerte está de nuestro lado».

Playa de Queiruga en Porto do Son

Por último, una playa «totalmente virgen y muy extensa» en un entorno natural inmejorable. Al tratarse de un arenal poco conocido, «la tranquilidad de sus aguas» la convierten en una candidata perfecta para disfrutar del espectáculo de luz desde su fina y blanca arena.