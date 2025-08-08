Las playas (y pozas) gallegas menos conocidas para combatir la ola de calor

Galicia encadena varios días de temperaturas superiores a los 30 grados, con alerta por calor activada en buena parte de la comunidad. Playas fluviales, cascadas escondidas o arenales a la orilla del mar, te mostramos algunas de las mejores zonas de baño, que tal vez no conozcas, para una tarde de verano a remojo.

Playas fluviales y pozas naturales

Playa fluvial de Chaián (Trazo)

En el ayuntamiento de Trazo, la playa fluvial de Chaián es una de las opciones más populares para quien busca refrescarse sin hacer muchos kilómetros. Cuenta con zonas de sombra, mesas para almorzar y las aguas tranquilas del río Tambre.

Playa fluvial de Chaián / SantiagoTurismo

Playa fluvial del Río Liñares (A Estrada)

Área recreativa bien acondicionada, la playa fluvial del río Liñares en el Concello de A Estrada es ideal para una escapada familiar. Tiene accesos cómodos, espacio para tumbarse en la toalla y un río de aguas limpias, rodeado de vegetación.

La playa fluvial del río Liñares, en A Estrada, dispone de todos los servicios para pasar una tarde en familia en un entorno fresco / cedida

Piscinas naturales del Río Pedras (A Pobra)

Siete pozas de auga cristalina en un entorno natural virgen forman parte de esta ruta, que empieza en el parking previo a Aldea Vella, en A Pobra do Caramiñal. Las primeras pozas aparecen enseguida, pero para descubrir el resto es necesario seguir un sendero ascendente hasta la confluencia de los ríos San Xoán, Barbanza y Pedras.

Playa fluvial de Pontevea (Teo/A Estrada)

El río Ulla ofrece en Pontevea una zona de baño amplia, con prado, sombra y espacio para pasar la tarde.

Playa fluvial de Pontevea / CC

Cascada del río Toxa (Silleda)

Aunque no está habilitada como zona de baño oficial, muchas personas acercan los pies a los charcos de la fervenza da Toxa para refrescarse. El entorno es espectacular, y ofrece un respiro de sombra y frescor en su interior.

Fervenza da Toxa, en Silleda / Turismo de Galicia

Arenales costeros en la ría de Arousa y en la ría de Muros-Noia

Playa de Compostela (Vilagarcía de Arousa)

La playa de Compostela es una opción cómoda y urbana. Ofrece paseo marítimo, servicios y un ambiente relajado con vistas a la ría.

Playa de Testal (Noia)

Situada al lado del centro de la localidad de Noia, la playa de Testal es una de las más accesibles. Arena fina, aguas tranquilas y buena oferta de ocio en las proximidades.

Playa de Testal, en Noia / ECG

Playa de Boa (Noia)

Tranquila, familiar y con buen acceso, la playa de Boa es perfecta para quien busca relax y mar en un entorno menos masificado, con aparcamiento y sombra.

Playa de Broña (Outes)

Arenal amplio, con zona recreativa y vistas a la ría de Muros y Noia. Ideal para pasar el día, combina baño, naturaleza y espacio para picnic.

Playa de Broña, en el Concello de Outes / CC

Playa de As Gaivotas / Ornanda (Porto do Son)

Su arena blanca y aguas transparentes la convierten en una de las más valoradas por los habituales.

Playa de A Aguieira (Porto do Son)

Gran arenal abierto al océano, con un entorno privilegiado y espacio para pasear, practicar deportes y darse un buen chapuzón. La de A Aguieira es una playa muy frecuentada por los compostelanos durante el verano.

Desde las aguas dulces del Tambre hasta la brisa salada del Atlántico, existen múltiples opciones para escapar del calor en estos días asfixiantes. Como siempre, lo importante es refrescarse con sentidiño: evitando las horas centrales, sumergiéndose en zonas señaladas para el baño, manteniendo la hidratación y respetando el entorno natural.