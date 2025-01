¿Cansado de ver siempre lo mismo? Las vistas de estos seis miradores en O Barbanza son un verdadero regalo a los sentidos

La península de O Barbanza es un lugar geográficamente privilegiado. Su escarpada figura contiene en un espacio compacto una increíble variedad de elementos que lo hacen un lugar único: desde altas montañas, pasando por dos rías, un océano y extensas dunas, hasta pueblos costeros de gran encanto, hay de todo en la península.

Gracias, precisamente, a esas altas montañas, podemos ver toda esta belleza –y la de las rías y penínsulas cercanas– desde espectaculares miradores esparcidos por muchas de las montañas que pueblan la zona, como las de Irote o A Curota. Estos son los que mejores vistas de la contorna ofrecen.

Mirador de A Curotiña

Este es quizás uno de los miradores más famosos de la Serra do Barbanza, aunque no el único. A Curotiña es una montaña de 512 metros de alto, un poco más pequeña que su hermana mayor, A Curota (596 metros), pero su menor altura no significa que las vistas sean peores.

Las vistas desde el mirador de A Curotiña / Mancomunidade Barbanza Arousa

De hecho, ofrece una panorámica de casi 360 grados, pudiendo observar desde su pico lo mejor de la costa y el mar: las dunas de Corrubedo, la Lagoa do Carrexal e Vixán, Fisterra, la totalidad de las rías de Muros e Noia y de Arousa y hasta O Grove. No pueden faltar tampoco las privilegiadas vistas al Parque Nacional das Illas Atlánticas y a la inmensidad del océano Atlántico.

Mirando hacia tierra firme, se observa la silueta del monte más alto de la Serra do Barbanza, el Alto dos Forcados, que se eleva unos 620 metros sobre el nivel del mar. También observaremos toda la sierra y el valle del río Barbanza, así como la imponente antena de telecomunicaciones que sirve de marcador de la cima de A Curotiña.

Mirador de Valle Inclán

Un poco más al oeste de A Curotiña, al que llegaremos si continuamos por el camino que lleva al mirador que ahora nos ocupa, y unos cuantos metros sobre el nivel del mar más abajo (340, para ser exactos), se encuentra el mirador de Valle Inclán, en A Pobra do Caramiñal, aunque la frontera con Ribeira se encuentra a escasos metros.

Las vistas desde el mirador de Valle Inclán / Mancomunidade Barbanza Arousa

Su nombre proviene del afamado escritor Ramón del Valle Inclán, que recorría los vastos parajes barbanzanos para inspirarse y escribir sus obras. En la zona acondicionada del mirador se encuentra un majestuoso busto del escritor, junto con una placa y un amplio panel informativo que señala los diferentes puntos geográficos visibles desde el mismo.

El busto de Ramón del Valle Inclán, en el mirador que lleva su nombre / Turismo de Galicia

Y es que desde este lugar podemos ver, además del centro urbano de A Pobra, toda la costa sur de la ría de Arousa, incluyendo pueblos como Cambados, Vilagarcía, Catoira, O Grove y, por supuesto, las islas Cíes y Ons.

Mirador de A Pedra da Rá

Este es uno de los más particulares de los miradores de la zona, gracias a la piedra que le da el nombre. Un poco más abajo del Castro da Cidá, a unos 190 metros sobre el nivel del mar, se levanta una gigantesca roca de unos 15 metros de altura, conocida como A Pedra da Rá, gracias a su particular silueta que recuerda a la de una rana con la boca abierta.

A Pedra da Rá, en Ribeira / Turismo de Galicia

La roca es de origen natural, aunque ha recibido varios cortes que han desfigurado ligeramente su configuración original, y probablemente sirviese de señal para barcos en tiempos pasados. Hasta el año 2016 existía en su cima un mirador de piedra, que fue eliminado para conservar la integridad de la misma, aunque sin perjudicar las vistas.

As vistas dende o mirador de A Pedra da Rá / Mancomunidade Barbanza Arousa

Desde el nuevo mirador, a los pies de la rana, se puede divisar todo el océano, además de las espectaculares dunas de Corrubedo y sus alrededores, entre los que se encuentra el parque natural del mismo nombre. También se pueden ver las costas de Ribeira, Arousa, las islas Cíes, Ons y Sálvora y el islote de Os Fornos, entre otros.

Mirador de Monte Tahúme

El mirador de Monte Tahúme, también conocido como Taúme o Tombo Mairo, se eleva 241 metros sobre el nivel del mar, separando en su punto más alto Ribeira y Porto do Son. Su privilegiada posición nos permite observar desde el mismo todo el archipiélago de las Illas Atlánticas, las lagunas de Carregal, Muro y Xuño, las dunas de Corrubedo, las playas de As Furnas y todo el vasto océano.

Las vistas desde el mirador de Monte Tahúme / Turismo de Galicia

Si miramos hacia el norte, encontramos el Cabo Fisterra, el Monte Louro y la parte más occidental de la ría de Muros e Noia. Tierra adentro vemos el comienzo de la Serra do Barbanza, especialmente los montes Irote y A Curota.

Además, en sus alrededores encontraremos otros elementos para visitar, como la Cruz de Monte Tahúme, el radar de salvamento costero o el Castro de Monte Tahúme. No es de extrañar que un poblado utilizase este lugar hace 2.000 años para establecer su hogar, y aunque poco se conserva de las construcciones originales, aún podemos avistar algunos de sus elementos.

Mirador de Monte Enxa

Monte Enxa es uno de los puntos más elevados de la Serra do Barbanza, localizado a unos 538 metros de altura sobre Porto do Son. En su cima, junto al mirador que protagoniza estas líneas, se encuentra el Centro Zonal de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra, aprovechando las amplias vistas del océano.

Panorámica de las vistas desde el mirador de Monte Enxa / Turismo de Galicia

El mirador nos ofrece unas vistas espectaculares de la ría de Muros e Noia, desde su punta más occidental en Monte Louro hasta Noia. En la costa norte de la península de O Barbanza podremos ver el anteriormente mencionado Monte Tahúme, Corrubedo, el Castro de Baroña y, hacia el interior, toda la Serra do Barbanza, especialmente el Monte Iroite, con la base militar EVA 10 del Ejército del Aire en su cima.

Además, junto al mirador existen los restos de un poblado castrexo de la Edad de Hierro, pero son casi imposibles de apreciar, ya que sobre ellos se encuentra el centro de coordinación de Salvamento Marítimo que antes mencionábamos.

Mirador del Alto de San Lois

A tan solo unos pocos kilómetros del centro urbano de Noia se encuentra el Alto de San Lois, una montaña de unos 363 metros sobre el nivel del mar y sobre el cual se dividen los municipios de Lousame, Porto do Son y Noia.

Las vistas desde el mirador del Alto de San Lois / Noia Turismo

En su cima se encuentra un pintoresco mirador desde el cual podemos observar toda la ría de Muros e Noia. Desde la desembocadura del río Tambre, así como sus costas norte y sur y las montañas de la Serra do Barbanza, veremos tanto sus pueblos costeros como el Monte Louro y Punta Queixal, en el punto en el que la ría se convierte en océano.

La vista del centro de Noia desde el mirador del Alto de San Lois / Turismo de Galicia

Para completar la visita, en el Alto de San Lois también se encuentra el Castro de San Lois, del cual aún se conservan restos de las murallas, de cerámicas usadas por sus habitantes y alguna que otra estructura, aunque se encuentra sin excavar. Existen diversos petroglifos, así como también un área recreativa poco antes de llegar a la cima.

Aunque existen otros muchos puntos desde los cuales observar la impresionante belleza natural y patrimonial de la península de O Barbanza y todo lo que la rodea, estos seis puntos se erigen –valga la redundancia– como los más privilegiados para disfrutar de las vistas que ofrece este paraje único en el mundo.