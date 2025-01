A máis de 2.000 metros de altura: o santuario galego que toca o ceo

Nun municipio turístico como é o concello ourensán da Veiga, son moitos os que acoden á procura dos ceos de Galicia. Porque neste territorio atópase o punto máis alto da comunidade, o macizo de Pena Trevinca, con 2.127 metros. Lugar de Importancia Comunitaria onde ademais dunha flora e fauna únicas perviven núcleos tradicionais e enclaves de milagres. Un eles está en Prada, parroquia na que se sitúa o santuario do Bendito Cristo da Ascensión, con vistas sobre a foz do río Mao, moi próximo xa a confluír co Xares.

O templo elévase cara ao alto cunha planta de cruz latina, dúas capelas laterais, unha sancristía e unha impoñente torre campanario engadida no ano 1816. Este lugar de culto alberga a figura do Cristo da Ascensión, venerada desde moitas xeracións atrás. A tradición atribúelle numerosos milagres e favores, o que o converteu en símbolo e destino espiritual de locais e visitantes.

O libro de fábrica do templo sinala que a súa construción estaba en marcha en 1796 e tamén destaca os 1.032 reais que recibiron os mestres do oficio para extraeren o granito da canteira de Os Morneiros. Coñécense outros datos, como a bendición da nova capela maior en 1799, ano no que tamén se deu a primeira misa cantada no santuario. En 1801 celebrouse a festa da Ascensión na nova construción. Os altares foron realizados por Agustín Diéguez de Castromarigo quen cobrou polo altar maior 4.228 reais. As esmolas e donativos dos fieis permitiron ir agrandando este maxestoso templo que ascende ás alturas. Así, na primeira década de 1800 reuniuse cantidade suficiente para acometer obras na sancristía, o balcón, o púlpito e as construcións anexas para peregrinos e animais. Na parte traseira dunha destas edificacións e sobre un dintel é onde se marca a data de 1690. Probablemente fose o lugar onde anteriormente existiu unha ermida.

Di Antonio Castro Voces, historiador da comarca e referente da cultura da zona -finou en xaneiro deste ano- que os muros deste templo «son de cachotería con perpiaños ben labrados nos esquinais. Unha bóveda de pedra, de medio canón, cobre o coro. Na decoración interior destaca o retablo, de notables similitudes co conventual de Samos. Ten un frontón sobre catro columnas corintias que custodian un altorrelevo con figuras que representan os apóstolos e a Virxe María, ademais dunha imaxe do Santo Cristo no momento da Ascensión, obre que se cre da autoría do escultor Ferreiro a quen, parece ser, encargoullo o marqués de Figueroa, ilustre personaxe con dereito de representación na parroquia de Prada».

Nos últimos anos o santuario experimentou melloras na súa estrutura, que comezaba a deteriorarse. O día da Ascensión cada mes de maio celébrase unha feira e unha romaría que outrora congregaba numerosos devotos chegados desde toda a comarca de Valdeorras e mesmo desde a zona veciña de O Bierzo. Aínda que a festa continúa, o paso do tempo provocou que nos últimos anos descendese considerablemente o número de romeiros, que se limitan case aos habitantes dos arredores, aínda que a data festiva segue a celebrarse con todos os seus ingredientes.

Situado no medio dun souto de castiñeiros, o santuario do Cristo da Ascensión é un dos máis fermosos da comarca. Accédese ao lugar pola estrada que leva de Prada a Riomao. Despois unha pista asfaltada permite chegar ao santuario. Asoma sobre un promontorio a maneira de balcón, rodeado desas árbores centenarias que o acompañan na súa historia. Detrás do altar está a sancristía, cun acceso ao exterior a modo de balcón voado de pedra cun altar e un púlpito que se utiliza para celebrar misa ao aire libre en días de gran concentración de fregueses.

Nas alturas da Veiga atópase Xares, idílica paraxe situada a doce quilómetros da capital municipal. Neste remanso de paz álzase a igrexa de Santa María, outro tesouro artístico de máis de mil anos.