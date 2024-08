La cascada que esconde las pozas naturales más bonitas de Galicia

No son pocos los paraísos naturales que esconde Galicia, perfectos para darse un buen chapuzón y contrarrestar las altas temperaturas de verano. Más allá de las playas, piscinas o paseos fluviales, las pozas naturales son uno de los atractivos más perseguidos por los bañistas.

Si hablamos de saltos de agua, seguro que la cascada del Ézaro es la primera que se te pasa por la mente. No es para menos. No obstante, te recomendamos otra fervenza que, con permiso del Ézaro, es una de las más espectaculares de Galicia. Ya no solo por su belleza, sino por englobarse en un entorno natural que descubre las pozas naturales más bonitas de la comunidad gallega.

El secreto del río Castro

Una pequeña ruta a través de una pasarela de madera te descubre este rincón paradisíaco. El sonido del agua te acompañará en el breve recorrido, hasta llegar a la gran cascada.

La caída del río Castro salva en este punto un desnivel de 8 metros y hace frontera natural entre los concellos de Muxía y Dumbría. El descenso del río da lugar a un conjunto de piscinas naturales cuyas formas recuerdan a ollas y calderos, de ahí su nombre: Caldeiras del Río Castro. Un auténtico remanso de paz en un privilegiado entorno natural que hacen las delicias de todos los visitantes. Sin duda, parada obligada para todo aquel que se acerca a esta rica zona de la Costa da Morte.

Cómo llegar

Para visitar las Caldeiras del Río Castro se puede acceder desde al Área Recreativa de O Castro. En ese punto se puede dejar el coche aparcado y hacer el resto del recorrido a pie. No te llevará más de cinco minutos.

También hay un espacio verde con merenderos y mesas perfecto para comer al aire libre, además de la pequeña capilla de Santo Eutel. Por la zona discurre además una ruta de senderismo que sigue el curso del río Castro a su paso por el concello de Muxía.