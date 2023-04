Llega la Semana Santa y, con ella, los momentos que nos permiten desconectar de la rutina y sumergirnos en la naturaleza. Para nuestra suerte, Galicia es un verdadero paraíso para los amantes del senderismo, con sus verdes y frondosos montes y su impresionante costa. Cuenta con un montón de rutas para descubrir en la Semana Santa 2023.

Además, pasar tiempo en la naturaleza tiene múltiples beneficios para nuestra salud física y mental. Caminar mejorará nuestra capacidad cardiovascular, fortalecerá nuestros músculos y articulaciones, reducirá nuestra ansiedad y nuestro estrés... Sin duda, una opción perfecta para disfrutar en estas vacaciones de Semana Santa.

A continuación, te mostramos cinco rutas de senderismo cerca de Vigo que te permitirán disfrutar de los encantos de Galicia. Desde la Senda del Río Eifonso, que te llevará a través de un paisaje de bosque y agua, hasta las alturas del Monte Galiñeiro.

Senda del Río Eifonso

La Ruta del Río Eifonso es un precioso sendero muy cerca de Vigo, a unos 25 minutos en coche, que atraviesa bosques autóctonos, molinos y ermitas.

Es una travesía de dificultad baja, por lo que es una alternativa perfecta para realizar en familia y disfrutar todos juntos del precioso paisaje. Uno de sus atractivos son los molinos de agua antiguos que nos encontraremos a lo largo del recorrido, algunos de los cuales han sido restaurados.

Para acceder a la ruta desde el centro de Vigo, podemos coger el coche o el transporte público hasta Bembrive. Allí, tomaremos la carretera a Beade y, a 50 metros del puente que cruza el río Eifonso, encontraremos señalizado el inicio de la ruta.

Ruta da Pedra e da Auga

La Ruta da Pedra e da Auga es uno de los cuatro senderos de la red Rutas do Salnés y que nos permite disfrutar de más de 30 molinos. Se inicia en A Armenteira, en el Concello de Meis, y nos lleva hasta el Concello de Ribadumia, concretamente en la rotonda VG-4.2.

Antiguamente, era un camino que daba acceso a los molinos de la zona y también era utilizado como vía de acceso al monasterio de Santa María de Armenteira por los romeros el lunes de Pascua.

Se trata de una ruta pequeña y de baja dificultad, por lo que es perfecta para una escapada de fin de semana con los más pequeños de la casa.

Senda del Río Lérez

La senda del río Lérez es otra de las rutas que se pueden realizar en esta Semana Santa 2023. Esta ruta se inicia en pleno centro de Pontevedra, en A Ponte do Burgo, y pasa después por a Illa das Esculturas, Monte Porreiro, las ruinas del antiguo Balneario do Lérez y el embalse de Bora.

En total, se trata de 12 kilómetros de ida y vuelta que se puede realizar por ambas orillas del Lérez. Una travesía agradable y de muy sencilla dificultad para disfrutar de la naturaleza y los frondosos bosques de Pontevedra. Disfruta ya de unos paisajes que le han hecho merecedora de ser incluida en la Red Natura 2000.

Senda de los Pescadores de Tamuxe

Otra opción para aquellos que quieran realizar una cómoda ruta en Semana Santa es el PR-G 112 Sendeiro de Pescadores, un agradable paseo de aproximadamente 7 kilómetros y medio.

Ahora que llega el buen tiempo, es el momento ideal para recorrer este rincón del Baixo Miño y protegernos en las sombras de este precioso espacio.

Entre sus principales atractivos, encontramos la playa de As Eiras, el Miño y sus islas, el puente del Tamuxe y el área recreativa de As Aceñas.

Ruta del Monte Galiñeiro

A Serra do Galiñeiro cuenta con algunos de los picos más altos de As Rías Baixas y desde arriba nos permite ver todo el área metropolitana de Vigo, el Val Miñor y el Val do Louro.

Para acceder a la cumbre, debemos hacerlo a pie utilizando un sendero que, aunque no presenta mucha dificultad, sí tiene una pendiente elevada.

El monte ofrece varias posibilidades para realizar diferentes rutas, aunque la más recomendada es la Galiñeiro PR G1, que cuenta con 8 km de longitud y tiene una dificultad moderada.