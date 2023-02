Hace unos días, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) daba a conocer su listado de Senderos Azules, caminos de gran valor ambiental cercanos a la playa o a territorios del interior del país, que destacan por sus entornos respetuosos, resilientes, sostenibles y saludables.

Este año, España cuenta con 104 rutas, un 22,3 por ciento más que en 2022, que están situadas en 19 provincias españolas y 83 municipios. Pues bien, de todos esos territorios, en 9 Concellos de Pontevedra se reparten hasta 22 sendas reconocidas con esa distinción que sitúan, un año más, a esta provincia gallega en cabeza de ese honorable listado.

Ya reinaba el ranking en 2022, cuando contaba con 19 Senderos Azules, a los que este año se han unido tres certificaciones más: la Vía Verde de Vigo, la Senda do litoral de Bueu y la Variante Espiritual del Camiño Portugués, a su paso por Poio. El municipio que presume de tener un mayor número de rutas es Sanxenxo, con siete sendas, seguida por la ciudad olívica con cuatro.

SANXENXO

Ruta De Los Carballos De Aldariz

Longitud: 6.290 metros Duración: 1h 40 minutos Dificultad: Media

La Ruta dos Carballos de Aldariz discurre por la zona más alta de Bordóns, partiendo de la parroquia de Padriñán, concretamente del lugar de Aldariz. Se trata de una ruta circular de 6.300 metros y la duración media para recorrerlo es de hora y media con una dificultad media, ya que la altitud mínima es de 72 metros y la máxima, de 234 metros. Los puntos de interés que atraviesa este sendero son la aldea de Aldariz, el Con da Ventureira, Chan da Gorita, Carballeira de Leirana y el núcleo de Bordóns, con los molinos de agua y la iglesia parroquial. Este sendero cuenta con paneles informativos que dividen en dos partes la ruta para dar la oportunidad de hacerla en dos tramos.

Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo

Longitud: 1.480 metros Duración: 40 minutos Dificultad: Fácil

El sendero es un paseo de 1.500 metros entre punta Festiñanzo y la playa de Areas. El paseo se puede hacer por un sendero de tablas desde el que podemos contemplar un complejo dunar. Entre estas dunas discurre el pequeño río Dorrón, que baja desde el valle de Bordóns. Desde la punta Festiñanzo podemos contemplar la Playa de Areas en toda su extensión, y además también tenemos una estupenda vista del puerto deportivo de Sanxenxo. Como parte de la playa de Areas encontramos un pequeño arenal que recibe el nombre de playa de los Muertos. Recibe este nombre porque era un lugar donde frecuentaban aparecer los ahogados de los naufragios en la ría.

Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro

Longitud: 3.340 metros Duración: 50 minutos Dificultad: Fácil

Esta ruta tiene un recorrido total de 3,35 Km. Salimos del centro de la playa Canelas, siguiendo el sendero que nos llevará hasta los acantilados de punta Cabicastro. Durante nuestro paseo disfrutaremos de un estupendo paisaje de la bonito arenal de Canelas, y de los espectaculares acantilados que nos encontramos en esta punta, que está protegida por patrimonio, ya que en ella, en la antigüedad, existía una fortificación castreña, que también recibía el nombre de castro de punta de Elmo.

Sendero Litoral Montalvo-Major

Longitud: 6.460 metros Duración: 1 hora 40 minutos Dificultad: Fácil

Sendero de 6,45 Km. de longitud total. Parte de la playa de Montalvo, una de las playas más grandes de Sanxenxo. Montalvo tiene un oleaje moderado que la hace idónea para practicar deportes náuticos. Si seguimos el sendero nos encontramos un mirador situado en la punta que separa la playa de Montalvo y la playa de Pragueira. Es punta Faxilda con unas vistas espectaculares del océano Atlántico, y en días despejados se pueden divisar la isla de Onza, Ons, Sálvora o la punta de San Vicente. Con este sendero pasaremos de los 5 metros de altitud sobre el mar a los 53 metros. Desde esta altura las sensaciones y las vistas son impresionantes y únicas.

Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo

Longitud: 1.310 metros Duración: 30 minutos Dificultad: Fácil

Este tramo del sendero recupera parte de la fachada litoral del municipio, entre las playas de Montalvo y Paxariñas. Durante su corto recorrido los turistas y vecinos podrán apreciar los valores ambientales del litoral de Sanxenxo.

Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo

Longitud: 8.700 metros Duración: 2 horas 30 minutos Dificultad: Fácil

Esta ruta transcurre entre los núcleos urbanos de Sanxenxo y Portonovo y alcanza los 8,6 km de recorrido. Partimos del puerto deportivo de Sanxenxo, siguiendo hasta la playa de A Panadeira. Después seguimos por el paseo de Silgar hasta llegar al parque de punta Vicaño. En este parque podremos pararnos un rato para disfrutar de las vistas del mirador que allí encontramos. Continuamos la ruta por el paseo de Baltar que bordea la playa del mismo nombre. Este paseo discurre sobre un complejo dunar y nos lleva al centro de Portonovo, donde visitaremos la lonja del pescado. De lunes a a viernes a las 19 horas podemos quedarnos a ver la subasta. Finalmente, terminaremos esta ruta en la playa de Caneliñas, disfrutando de unas preciosas vistas a la ría de Pontevedra desde el mirador, donde también se encuentra la estatua de A Peixeira.

Sendero Mágico De A Lanzada

Longitud: 3.040 metros Duración: 1hora Dificultad: Fácil

Este sendero discurre a lo largo de 3,03 kilómetros. Sin duda es el más “mágico” ya que la zona de A Lanzada está llena de leyendas y tradiciones. La más conocida es la leyenda de las Nueve Olas, rito está relacionado con la fertilidad. Todavía hoy muchas mujeres acuden el día de la romería de A Lanzada, en agosto, para bañarse en la playa a media noche con el objetivo de lograr quedarse embarazadas. La ruta nos lleva desde la playa de Foxos, hasta la playa de Areas Gordas y A Lapa que están separadas por una pequeña península conocida popularmente como “A Illa do Médico”. Durante nuestro recorrido podremos visitar las excavaciones del yacimiento arqueológico de A Lanzada, y los restos de una antigua fortaleza que precede a la hermosa ermita de A Lanzada.

VIGO

Senda "Entre faros", Illas Cíes-Vigo

Longitud: 6.120 metros Duración: 1hora 15minutos Dificultad: Fácil

El Sendero Azul Entre Faros discurre por el Parque Nacional de las Islas Cíes. En su recorrido, el visitante podrá caminar desde el Faro de O Peito, construido en 1904 y que señaliza la entrada a la ría de Vigo, hasta el Faro de Cíes, que data de 1851. A lo largo del trazado encontraremos diversos puntos de interés, como la playa de Figueiras con su bien conservado sistema dunar, el muelle de Rodas, el lago y el centro de interpretación del Parque Nacional.

Senda de ribera y litoral: Camiño á Beiramar

Longitud: 8.100 metros Duración: 2 horas 10 minutos Dificultad: Fácil

"Camiño á Beiramar" es una senda peatonal accesible y practicable parcialmente en bicicleta que inicia su recorrido en la avenida de Madrid y sigue el curso del río Lagares durante más de 8,1 kilómetros hasta llegar a las cercanías de su desembocadura, en donde se bifurca en dos trazos que, bordeando la costa, nos llevan hacia el este, hasta el arenal del Adro (4,5 km), y hacia el oeste, hasta el arenal de Canido (2,6 Km). El paseo por la ribera del Lagares pone en valor una ruta ornitológica en la que se van representando las aves más características de cada tramo del río. El paseo discurre entre la vegetación de bosque en el que dominan árboles como los alisos y los sauces, de vital importancia para controlar la erosión de los márgenes del río y preservar, así, la flora y fauna de este espacio. Bajo el río, cerca de su desembocadura, están las zonas húmedas de Goberna, Muiños y A Xunqueira do Lagares; espacios de gran diversidad biológica que son fundamentales en la regulación del flujo de agua en la zona.

En el tramo litoral, numerosas playas, algunas asociadas a procesos de recuperación dunar, que se alternan con pequeños acantilados o salientes rocosos que muestran una gran diversidad de ecosistemas. Además de los arenales, en la ruta está el Museo do Mar y el barrio marinero de Bouzas. Ofrece la opción de conocer el patrimonio etnográfico representado por las “gamelas coruxeiras”, embarcaciones tradicionales, la capilla de O Vao o el musealizado poblado galaico-romano de Toralla.

Senda Litoral e do Monte da Guía, Teis

Longitud: 5.770 metros Duración: 1 hora 20 minutos Dificultad: Fácil

El Sendero Azul que asciende al Monte da Guía contiene varios puntos de interés ambiental y patrimonial. En la franja litoral de la parroquia de Teis están representados diferentes grados de intervención humana. La industria del naval con los astilleros localizados entre pequeñas playas, el área desmilitarizada de la ETEA, las playas de A Punta, Temoeiras y Areíño, al lado del paseo, los acantilados y playa de O Faro, entre Punta Areíño y la playa de A Lagoa, donde se emplaza un puerto deportivo, y las empresas auxiliares y astilleros, entre las playas de A Fábrica y A Manquiña. Vigilante desde lo alto tenemos el Monte de la Guía coronado por su ermita y rodeado de elementos de interés patrimonial como el grabado rupestre de Gondosende “Pedras das Augas”, un pozo comunitario, las antiguas ruinas militares y las instalaciones, ahora sin uso de la ETEA, que albergó la Base Naval de Río - Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada.

Desde el punto de vista ambiental destacan los fondos marinos, representados por grandes bancos de arena en los que se trabaja el marisqueo de almeja y navaja, praderas de laminaria y zostera o las poblaciones de caballitos de mar. La costa rocosa entre Punta Areiño y la playa de A Lagoa que conservan, en la parte terrestre, hábitats y especies de gran valor como pequeños rodales de melojo o la mariposa arlequín, especie en peligro de extinción. También hay que mencionar la carballeira que posee árboles, casi centenarios. En este espacio se están realizando trabajos para la recuperación de insectos xilófagos, que se alimentan de madera muerta, tales como, los ciervos volantes y el escarabajo longicornio.

Vía Verde de Vigo

Longitud: 4.000 metros Duración: 50 minutos Dificultad: Fácil

La Vía Verde que conecta el centro de Vigo, Teis y Chapela fue inaugurada el pasado 5 de diciembre de forma oficial aunque desde hacía semanas ya había sido “inaugurada” y disfrutada por la ciudadanía de Vigo. El recorrido de 4 km se inicia a escasos metros del acceso del Centro Comercial Vialia en Vía Norte y se extiende hasta más allá del límite municipal con Redondela, finalizando en el antiguo apeadero de esta población.

Esta antigua infraestructura ferroviaria ahora puesta al servicio de la movilidad activa de la ciudadanía cuenta con tres pasarelas nuevas: la metálica que une Vía Norte con calle Navarra, la de madera desde esta última hasta el viaducto de Isaac Peral con vista a la ría, y el nuevo paso superior de Camiño da Vía. Además cuenta con áreas biosaludables, bancos para el descanso, fuentes, aparcamientos de bicicletas, papeleras, carteles de señalización y nuevos accesos a calles como Montecelo, Buenos Aires y Coutadas. Tras el paso superior sobre la AP-9, la Vía Verde finaliza en el corazón de Chapela.

MARÍN

Ruta das Praias

Longitud: 8.000 metros Duración: 2 horas Dificultad: Fácil

La ruta comienza en la playa de Portocelo, pasa por la de Mogor y sube a ver los petroglifos. Sigue por la de Aguete, Loira, Do Santo, Lapaman, Portomarin, Agrelo y Loureiro. Es mejor hacerla con marea baja para poder ir lo más cerca posible del mar. El sendero es fácil, excepto los pasos por las rocas que son voluntarios (existe la opción de hacerlo por asfalto) y le dan un poco de aventura y dificultad.

Ruta de los 5 Miradores

Longitud: 10.000 metros Duración: 3 horas Dificultad: Media

El punto de partida de la Ruta de los 5 Miradores de Marín es la céntrica Plaza de España, junto a la puerta de acceso a la Escuela Naval Militar. Desde aquí parte un gran paseo de aproximadamente 10 kilómetros y dificultad baja. La ruta es circular, por lo que empieza y acaba en el mismo lugar, y a escasos metros del lugar de partida hay un amplio aparcamiento donde dejar el coche. La dirección que sigue la ruta en primer lugar es hacia la zona de las playas, siguiendo la costa para llegar hasta el mirador de Portocelo y después el de Mogor, a la altura de los famosos petroglifos de la zona. La tercera parada se encuentra pasando de la urbanización de Pérez Crespo y ofrece una imponente visión de la ría de Pontevedra. El acceso hasta el cuarto mirador es el más exigente, pues se debe superar una pendiente para llegar hasta el mirador de O Cruceiro do Vento. Por último, en dirección a la zona de As Sete Espadas, acabaremos en el mirador de A Moreira, próximo al Castro de Subidá. Es el quinto y último mirador antes de emprender el regreso.

Ruta Montes y Playas

Longitud: 8.500 metros Duración: 2 horas 20 minutos Dificultad: Baja

Ruta de incuestionable belleza. El recorrido, de 8,5 Km., parte del aparcamiento previo a la playa de Portocelo (cartel indicador) para continuar por las playas de Mogor, Aguete y Loira sucesivamente, finalizando la ruta en la playa do Santo. Esta ruta alterna tramos de carretera con caminos naturales con una zona de interés arqueológico por sus petroglifos. La dificultad de la ruta es baja estando claramente señalizada con paneles indicadores y marcas de color azul-blanco (pintadas en piedras, muros y en el suelo). El recorrido es de carácter lineal, por lo que habrá que tener en cuenta el viaje de vuelta. Este trayecto se puede transitar en cualquier estación del año y posee un carril específico para ciclistas.

POIO

Sendero Litoral de Poio

Longitud: 4.910 metros Duración: 1 hora Dificultad: Fácil

El Sendero Azul de Poio discurre por la ría de Pontevedra. A lo largo del recorrido podremos visitar interesantes lugares como el Parque de la Memoria, la ensenada de Reiboa-A Seca, donde desembocan tres pequeños riachuelos y donde el visitante podrá observar diferentes especies de aves. El trazado también pasa por la ruta de los molinos de A Freixa, en el tramo final del riachuelo A Cancela. También podremos visitar el primer parque dedicado al cultivo de ostras de toda la península ibérica, así como divisar el Illote dos Ratos, de gran interés por su vegetación. Antes de llegar al puerto y a la lonja, el visitante podrá visitar la playa de Campelo y, más adelante, las playas de Cabeceira y Lourido.

Variante Espiritual del Camiño Portugues, el Camino de Santiago

Longitud: 10.000 metros aprox. Duración: 2 horas 30 minutos Dificultad: Fácil

Por el municipio de Poio pasa la denominada “Variante Espiritual” del Camino de Santiago. Se trata de un itinerario que une dos rutas jacobeas: el “Camino Portugués” y el “Camino del Mar”, atravesando las tierras de O Salnés y Arousa. Se divide en tres etapas que suman un recorrido total de 73 kilómetros partiendo de la ciudad de Pontevedra en la Praza da Peregrina. La última etapa, es la también denominada de la Traslatio, porque reproduce el recorrido por mar los restos del apóstol Santiago hasta Padrón. El paso del Camino por Poio comienza por el lugar de Fragamoreira (San Xoán de Poio). En sus primeros kilómetros el trazado coincide con la Ruta del Padre Sarmiento. La primera parada importante es el Monasterio de San Xoán de Poio y desde aquí se continúa hasta la ensenada de A Reiboa – A Seca, donde podemos visitar el Parque da Memoria. El trayecto sigue por la costa hasta el núcleo histórico de Combarro, donde se separa de la Ruta del Padre Sarmiento para tomar dirección norte hacia el monasterio de Armenteira en tierras del municipio de Meis.

BUEU

Sendero de Cabo Udra

Longitud: 11.300 metros Duración: 2 horas 45 minutos Dificultad: Media

El recorrido de cabo Udra, situado en el ayuntamiento de Bueu, consta de una ruta circular de dificultad media con una duración aproximada de 2 horas y cuenta con 4 kilómetros integrados dentro del espacio Red Natura 2000, que es también una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). A través de ellos se puede observar la variada belleza natural reflejada en sus puntos destacados y miradores, que normalmente van acompañados de paneles informativos para ofrecer una mayor comprensión al visitante. Además, cuenta con el Aula de Interpretación de la Naturaleza, que es un punto de información al turista y a la vez funciona como museo al recopilar en su interior una colección de datos y muestras de las distintas especies animales y vegetales del entorno. La ruta comienza en el área recreativa de Chan de Esqueiros, que es el punto final de la carretera local PO-1302 que comunica el cabo con la parroquia de Beluso.

Senda do litoral de Bueu

Longitud: 7.480 metros Duración: 2 horas Dificultad: Fácil

Con inicio en la playa de Portomaior y fin en la playa de Mourisca, recorre los elementos que definen a Bueu como una localidad marinera de esplendoroso pasado industrial. Las factorías de salazón y conserveras que otrora dominaban su fachada marítima dan cuenta de la importancia que tuvo la llegada de la modernidad tecnológica e industrial a Galicia en aquella altura. En este sentido, el museo Massó y el astillero de Purro son puntos de parada obligados para profundizar en este momento de nuestra historia. Bordeando la costa una vez entramos en la parroquia de Beluso, se intuyen pequeñas y aisladas playas rodeadas por un paisaje natural donde bosques y rocas erosionadas por el viento encaminan a la playa de Mourisca y Cabo Udra.

CANGAS

Roteiro de Donón

Longitud: 8.420 metros Duración: 2 horas Dificultad: Fácil

El Monte O Facho acogió, a lo largo de siglos, distintas expresiones de vida en la comarca, comenzando en el S. X a. C. con un poblado en la ladera de este, hasta el S. VI a. C. cuando surge el castro galaico, poblado fortificado que subsistirá hasta el S. I a. C. Posteriormente, es un santuario al dios Berobero el que se levanta sobre la cima a lo largo de los S. II al IV d. C.

Finalmente en el S. XVIII se construye el puesto de vigilancia costera con fines militares del cual pervive la garita. A lo largo del sendero el visitante podrá encontrar hórreos, molinos, faros como el de la punta Subrido, punta Robaleira y cabo Home, y playas como la de Melide.

A GUARDA

Senda Litoral de A Guarda

Longitud: 5.640 metros Duración: 1 hora 20 minutos Dificultad: Fácil

El Sendero Azul de A Guarda recorre la costa, uniendo las playas Bandera Azul de O Muíño y Area Grande. Esta senda lineal permite acercarse y descubrir valores naturales y etnográficos a lo largo de sus 5,6 kilómetros de recorrido. El Sendero Azul comienza en plena desembocadura del Miño, en la playa de O Muíño, y transcurre por la costa atlántica hasta el puerto pesquero, para enlazar con la ruta de las Cetáreas y finalizar en la playa de Area Grande.

En el recorrido se localizan los paneles con información referente a la vida marinera, la fauna y flora de este importante espacio natural. La senda litoral permite ampliar el recorrido en sentido norte, llegando casi al límite municipal con la ruta de las Cetáreas, o bien, recorriendo las sendas fluviales de la ruta de la desembocadura del Miño, desde la playa de O Muíño hasta el espacio de marisma y junquera de mayor riqueza ornitológica de todo el estuario del Miño. En el recorrido por la senda litoral se puede observar algunos elementos del patrimonio etnográfico y cultural de enorme singularidad: pesqueras, molinos de viento, viveros para el marisco (cetarias), o mismo las salinas (construcciones para recoger el sal). Además el sendero azul permite conocer los valores naturales del río y del mar. En el puerto se localiza la lonja y el Museo del Mar (abierto fines de semana) por lo que también se puede conocer la tradición marinera. En la senda se localizan paneles informativos referentes a la vida marinera, la fauna y flora de este importante espacio natural.

A ILLA DE AROUSA

Senda Perimetral Bao-Xastelas

Longitud: 2.460 metros Duración: 45 minutos Dificultad: Fácil

La Senda Perimetral Bao-Xastelas es un sendero litoral que transcurre por la cara sur del municipio, y es la unión de un trayecto peatonal que comienza en la playa de O Bao, una playa constituida por canto rodado y aguas cristalinas, y el espacio natural de O Carreirón, una zona protegida y a su vez zona de paso de aves migratorias.

En el transcurso de su trayecto se pueden observar una gran variedad de playas según su forma, perfil y pendiente; entre ellas se encuentran playas de media luna, playas completas o playas de peto, así como gran variedad de ecosistemas, marismas y roquedales de gran valor paisajístico de la zona.

PONTE CALDELAS

Sendeiro Azul do Río Verdugo

Longitud: 8.084 metros Duración: 2 horas Dificultad: Fácil

El sendero se encuentra ubicado dentro del límite municipal del Concello de Ponte Caldelas. El recorrido transcurre, inicialmente, por la parroquia de Santa Eulalia de Ponte Caldelas, y los lugares de Ponte Caldelas, Sorreira y Laxoso de Abaixo. La parte final recorre la parroquia de Santa María de Caritel y los lugares de Fraga y O Portasouto. A nivel biogeográfico se enmarca en la región Eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica y sector Galaico-Portugués, caracterizado por una mayor temperatura y sequía estival frente a otros territorios cántabro-atlánticos. El sustrato mayoritario en esta región son suelos ácidos pobres en bases.