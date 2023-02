En uno de los jardines más espectaculares de Oporto —una joya natural y artística que pasa desapercibida para muchos turistas— se esconde desde 2019 un mágico camino de madera que permite caminar por las copas de los árboles.

Pero esta senda, de 250 metros de largo que discurre entre las ramas y permite darse un baño de naturaleza, no es más que uno de los muchísimos atractivos de este remanso de paz que muchos turistas se dejan atrás en su visita a la segunda ciudad de Portugal y que está a solo hoy y media de Galicia.

Ubicado a escasos diez minutos del centro de Oporto, las pasarelas de madera TreeTop Walk se levantan en medio del gran parque de 18 hectáreas de la Fundación Serralves. Se trata de un espectacular recinto donde el arte, la cultura y la naturaleza se dan la mano desde 1989.

Las pasarelas se inauguraron con motivo del 30 aniversario de la Fundación Serralves y permitieron poner en valor uno de los rincones de este inmenso parque por el que hasta entonces pocos visitantes paseaban.

A lo largo de los 250 metros de longitud, los paseantes escalarán desde una altura mínima de 1,5 metros hasta los 15 del punto más elevado: "Una pasarela elevada al nivel de la copa de los árboles que permite una experiencia impactante de observación y estudio de la biodiversidad", destacan desde la Fundación Serralves.

Entradas

Este proyecto fue implementado por dos de los arquitectos portugueses de referencia: Carlos Castanheira y Álvaro Siza.

El acceso al enorme parque en el que los turistas podrán perderse y empaparse de naturaleza durante horas, tiene un coste de 13 euros. Pero hay más tarifas en función de lo que se quiera visitar (puedes consultar todas en este enlace).

Decenas de rincones para perderse

En pleno corazón de Oporto, el Parque de Serralves se extiende desde la Casa del mismo nombre a lo largo de 18 hectáreas de jardines, bosques, una rosaleda y un lago romántico. Su quieres conocer todos los rincones y encantos que se esconden, pues verlos en el enlace bajo estas líneas:

Cuenta con premios de renombre por su gran belleza y su perfecta adaptación al entorno, como el de la Associação Portuguesa de Museologia o el “Henry Ford Prize for the Preservation of the Environment”, entre muchos otros. En esta inmensa arboleda llena de arte que es Serralves se encuentra también el museo de arte contemporáneo más importante de Portugal.