Este pueblo costero de Portugal es uno de los mejores destinos para jubilarse: está a una hora de Galicia

¿Alguna vez has pensando en dónde te gustaría jubilarte? Nuestro país vecino, Portugal, está considerado como el segundo mejor destino a nivel mundial para retirarse, de acuerdo con el informe realizado por la revista estadounidense International Living este 2024.

Este estudio analiza diferentes parámetros como la meteorología, el coste de vida o los niveles de criminalidad de los países. En base a todo esto, al país luso solo le supera Costa Rica como destino ideal para jubilarse.

"Lo que a Portugal le falta en tamaño lo compensa con diversidad. Desde ciudades animadas hasta pintorescos pueblos medievales, esta pequeña joya de país tiene algo para casi todo el mundo", afirma el estudio de International Living.

El mejor pueblo para jubilarse

La revista estadounidense destaca grandes ciudades de Portugal, como Oporto y su capital, Lisboa, pero también pone en valor las villas más pequeñas de cara a la jubilación, sobre todo si están situadas en la costa. Una de ellas es Vila do Conde.

Vila do Conde está a poco más de una hora de la frontera con Galicia (tomando como punto de referencia Tui) y no supera los 30.000 habitantes. International Living resalta que la vida aquí es "es auténtica, con plazas adoquinadas tradicionales, iglesias históricas y el encanto del Viejo Mundo", pero que no faltan todas las comodidades.

Además, uno de los aspectos que más tiene en cuenta la publicación es lo barato que es vivir en este pueblo. Según sus cálculos, una pareja podría vivir con 2.180 euros al mes o menos, en función de su estilo de vida. "Es posible alquilar un apartamento amueblado de tres habitaciones a pocos pasos de la playa por menos de 1.000 dólares al mes"; subrayan.

Las villas de Nadadouro, en la Costa de la Plata y Armação de Pêra, en el Algarve, completan el podio de los mejores destinos costeros para jubilarse.