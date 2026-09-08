La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición

Portugal celebra una de sus fiestas populares más multitudinarias y tradicionales. A poco más de una hora de Vigo y a solo 30 minutos de Galicia, Ponte de Lima se transforma desde este miércoles en un enorme escenario al aire libre con música, folclore, desfiles, fuegos artificiales y celebraciones religiosas. Las Feiras Novas 2026 se celebran este año del 9 al 14 de septiembre y llegan, además, con una edición especialmente señalada: cumplen 200 años.

Feiras Novas está considerada como el «mayor congreso vivo de cultura popular de Portugal». Esta colorida fiesta a orillas del río Lima reúne cada año a miles de personas en las calles y plazas. Concertinas, bombos, gaiteros, bandas de música, gigantes y cabezudos, folclore, ganado y gastronomía forman parte de una romería que se vive prácticamente sin descanso, de día y de noche.

La fiesta se celebran en honor a Nossa Senhora das Dores y desde noviembre de 2023 forma parte del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal, un reconocimiento a su importancia para la identidad, la historia y las tradiciones de Ponte de Lima.

Las Feiras Novas nacieron oficialmente en 1826, cuando se autorizó la celebración de tres días de feria anual vinculados a la devoción por Nossa Senhora das Dores. Dos siglos después, Ponte de Lima dedica buena parte de la programación a recordar esa historia, con una imagen y un programa especiales por el bicentenario.

Seis días de fiesta desde este miércoles

El pistoletazo de salida será el miércoles 9 de septiembre. A las 21.30 horas tendrá lugar la tradicional Arruada de Concertinas (acordeones) con el Encontro Concelhio de Concertinas, y a las 22.30 horas se inaugurará oficialmente la iluminación festiva, uno de los momentos que cada año transforma por completo el centro histórico. Después, la música llenará las calles de ambiente y tradición.

Feiras Novas 2026 se celebra en Ponte de Lima (Portugal) del 9 al 14 de septiembre. / Câmara Municipal de Ponte de Lima

La programación continuará el jueves 10, con conciertos de bandas de música desde las 21.00 horas en el Largo de Camões y el Festival de Gaitas, junto a la Igreja Matriz. La noche se prolongará en Expolima con la «Ressaca das Novas».

El viernes 11 será otra jornada eminentemente musical. Habrá Cantares ao Desafio desde las 21.00 horas en Expolima; fado, a partir de las 21.30 en el Jardim do Paço do Marquês; y un encuentro de tunas académicas a la misma hora en el Largo de Camões.

*Puedes consultar el programa completo de Feiras Novas 2026 en este enlace.

El sábado, cortejo etnográfico y «Noite do Fogo»

El sábado 12 de septiembre concentra algunos de los actos más esperados de las Feiras Novas. Desde primera hora aparecerán por las calles los Zés Pereiras, gaiteros, gigantes y cabezudos y a las 9.30 comenzarán en Expolima los tradicionales concursos de ganado, con ejemplares de razas autóctonas.

Por la tarde, a las 15.30 horas, llegará uno de los grandes acontecimientos de la romería: el Cortejo Etnográfico, en el que las parroquias del municipio recrean antiguos trabajos agrícolas, oficios, costumbres y tradiciones, acompañados de trajes regionales, bombos y concertinas.

Ya por la noche, el centro histórico se llenará de música con la Noite das Rusgas e Concertinas, desde las 22.00 horas. Y a las 00.30 horas, ya en la madrugada del domingo, tendrá lugar la espectacular «Noite do Fogo», con fuegos artificiales sobre el río Lima y el entorno de los puentes de Ponte de Lima.

Un desfile especial por los 200 años

El domingo será el turno para uno de los acontecimientos exclusivos de esta edición de 2026. A las 15.30 horas, Ponte de Lima acogerá el Cortejo Histórico «Romaria de Noite e de Dia Desde 1826 – 200 Anos de Feiras Novas», concebido para recorrer los principales episodios de los dos siglos de historia de la celebración.

El desfile recordará desde la petición realizada por los vecinos en 1825 para organizar tres días de feria hasta la autorización concedida en 1826, además de la evolución posterior de elementos hoy inseparables de las fiestas, como las bandas de música, los cortejos etnográficos, el folclore o las tunas.

La jornada del domingo 13 incluirá también una tourada a las 18.00 horas en Expolima y, desde las 21.00, el Festival Limiano de Folclore, distribuido entre dos escenarios. A las 00.30 horas, ya en la madrugada del lunes, llegará otro de los grandes espectáculos pirotécnicos: el «Fogo do Meio».

La procesión despide las Feiras Novas

El lunes 14 de septiembre estará marcado principalmente por la vertiente religiosa de las fiestas. A las 10.30 horas se celebrará en la Igreja Matriz la misa solemne en honor a Nossa Senhora das Dores y, a las 16.30 horas, partirá por el centro histórico la gran procesión.

Un momento durante la procesión en Feiras Novas. / Câmara Municipal de Ponte de Lima

Tras la despedida de las bandas, prevista para las 19.00 horas, las Feiras Novas terminarán con una última noche de baile en el Largo de Camões desde las 22.00 horas.