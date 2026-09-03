Valença viaja a la Edad Media este fin de semana: mercado, torneos y espectáculos gratis a un paso de Galicia

La Fortaleza de Valença do Minho se transformará este fin de semana en una villa de otra época. El Mercado Medieval – Valença na Rota da História mudará por completo el ambiente desde el viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con entrada gratuita y actividades repartidas por las calles y espacios de todo el recinto amurallado, que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La edición de este año tiene como hilo conductor a Duarte de Armas, escudero del rey Manuel I que pasó por Valença en 1509 mientras recorría las fortalezas de la frontera portuguesa para dibujar y documentar su estado. Sus trabajos quedaron recogidos posteriormente en el célebre Livro das Fortalezas.

Durante los tres días habrá animación histórica de forma continuada, con mercaderes, artesanos, músicos, caballeros y personajes de época. El programa incluye música y danzas medievales, teatro, espectáculos de fuego y torneos tanto a pie como a caballo, además de recreaciones de la vida cotidiana de comienzos del siglo XVI.

Uno de los principales atractivos será el propio mercado, con puestos de artesanía y demostraciones en directo de antiguos oficios, a los que se sumará una zona gastronómica. También se instalarán un campamento militar y otro dedicado a la vida del pueblo, concebidos para mostrar cómo podía ser el día a día en aquella época.