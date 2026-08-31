El paraíso portugués en el que apurar el verano: una escapada a la playa con comida y cama por 20 euros

Termina agosto, pero no por ello las vacaciones. Cada vez más personas deciden estirar el verano cogiéndose el descanso en septiembre o reservarse unos días en el primer mes del curso para mitigar el golpe de la vuelta a la rutina.

Aunque el tiempo empieza a remontar después de una semana de lluvias en Galicia, el clima del mes que está por arrancar no es tan fiable como el de agosto. Quienes se desplazan en esta época buscan en el sur destinos para asegurar el tiro y poder disfrutar de un poco más de playa.

Con esta premisa, encontramos un paraíso en Portugal que no solo nos garantiza sol y playa, sino que también ofrece comida y cama por 20 euros. Hablamos de la Costa Vicentina, entre Alentejo y Algarve, un destino costero donde la naturaleza todavía se impone a la masificación turística.

Buen paisaje, buen clima y buen precio

Mientras en otras zonas de Europa el otoño llama a la puerta, las temperaturas máximas de la Costa Vicentina rondan los 25–27 grados y las mínimas no bajan de 17 grados. En esta zona encontramos uno de los espacios naturales mejor conservados de Europa, en la franja que recorre el Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Las playas salvajes invitan al baño y al paseo. Si visitas la zona, no puedes perderte lugares como la Odeceixe, Arrifana, ideal para surfistas; o Zambujeira do Mar, un punto perfecto desde el que disfrutar un atardecer. Para los amantes del senderismo, la Rota Vicentina ofrece kilómetros de senderos desde los que podrás ver el océano, pueblos blancos y campos de alcornoques.

La playa de Arrifana es un destino ideal para los surfistas. / visitalgarve.pt

Además del paisaje, en este rincón del país vecino todavía podrás dormir barato junto a la playa. En establecimientos como la Pousada Arrifana podremos dormir dentro del parque natural por solo 12 euros la noche. No podemos esperar ningún lujo, pero es perfecta para quien busca gastar poco y tener la playa a dos pasos; una de las opciones más populares entre los jóvenes

Si buscamos opciones más cómodas, podremos encontrar habitaciones desde 40 o 50 euros en zonas como Aljezur o Vila Nova de Milfontes, coincidiendo con el final de la temporada alta.

Comida de calidad y cómo elegir tu alojamiento

Otro de los puntos fuertes de esta zona es el prato do dia. Esta opción está disponible en la mayoría de locales de restauración de la zona que te garantiza disfrutar de un plato generoso, bebida y postre por precios que van de los 8 a los 12 euros por cabeza. Otra opción que no incrementa demasiado el coste son las tascas marineras; donde podrás disfrutar de platos tradicionales de la zona como el pulpo o los guisos de atún por no más de 15 euros.

Como lugar destacado, no podemos dejar de pasar por el Café-Restaurante Dias, en Vila Nova de Milfontes, todo un ejemplo de la relación calidad-precio con platos contundentes, trato cercano y precios que no llegan a los 15 euros.

Vila Nova de Milfontes ofrece un ambiente animado y lleno de planes para quienes buscan un ambiente animado. / visitportugal.com

Vila Nova también es el lugar ideal para alojarte si lo que buscas es un ambiente animado, ya que está lleno de restaurantes y playas urbanas con mucha vida. Si lo que buscas es una experiencia cercana a la naturaleza, Aljezur y sus casitas blancas con acceso rápido y directo a playas salvajes como las de Monte Clérigo y Amoreira.

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La Costa Vicentina se posiciona como una opción ideal para quienes escogen septiembre para su mes de descanso, un lugar sin el agobio de las masificaciones y con planes para todos los bolsillos.