El palacio del norte de Portugal que debes visitar antes de acabar tus vacaciones: arquitectura única frente a un espejo muy especial y una bodega en funcionamiento

El final de agosto pasado por agua en Galicia ha frustrado los planes de muchos de exprimir la playa antes de tener que volver a la oficina. Con todo, si estás en la comunidad y ya has disfrutado de todo lo que puedes hacer por aquí un día de lluvia, dirigirte algo más al sur siempre es una buena opción.

Muchos gallegos aprovechan la cercanía a las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal, descubriendo pueblos escondidos y lugares cargados de historia. Aunque hay muchos destinos entre los que elegir, te recomendamos una joya oculta del norte del país vecino: un palacio frente a un espejo especial en el que disfrutarás de uno de los mejores vinos lusos directamente de su bodega.

Hablamos de la Casa Mateus, en Vila Real, un enorme palacio barroco enmarcado en un espacio natural precioso que sirve como complemento ideal a este edificio tan particular. Situado a poco más de dos horas de Vigo, esta construcción de granito destaca por su simetría y por cómo juega con el espacio que le rodea para crear un efecto visual único.

Juego de espejos e interior señorial

La historia de la Casa de Mateus se remonta al siglo XVIII, cuando uno de los hijos de una influyente familia local encargó al arquitecto italiano Nicolau Nasoni la construcción de este imponente conjunto. Terminado en 1744, este edificio se convirtió en una insignia para la aristocracia de la región.

Su interior cumplirá con tus expectativas de lo que debe ser un palacio, pero si hay una estancia que vas a recordar después de visitarlo, esa será su impresionante biblioteca. Y no es para menos, este espacio con miles de volúmenes sobresale sobre el resto de salones señoriales que acogieron a doce generaciones de una misma familia hasta la creación de la Fundación Casa de Mateus en 1970.

Aunque el interior del edificio es una joya en sí, lo más espectacular de este conjunto lo encontramos en el exterior, donde los jardines complementan a la arquitectura. Entre setos y árboles llegaremos al espacio más espectacular de todos: el estanque que sirve como gran espejo en el que se refleja la fachada principal.

El juego de espejos que crea este estanque duplica la imagen del edificio, acentuando la simetría del conjunto y logrando transmitir una imagen cargada de sentimiento y magia a través de la arquitectura.

Una bodega con historia

Otro de los elementos que no podemos perdernos en este edificio es su bodega. La Casa Mateus forma parte de la tradición vinícola de la zona y resultó clave para la creación de la Región Demarcada del Douro en 1756, una de las primeras zonas vitivinícolas reconocidas en todo el mundo.

Esta bodega exuda historia. Con una estructura que se remonta a los siglos XVI y XVII, este espacio sigue trabajando con las uvas como el primer día, equilibrando la introducción de nuevas viñas con los sabores y las memorias de las más antiguas.

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Su reconocible botella en forma de gota y relleno de líquido rosado que se elabora en este lugar ha alcanzado fama mundial. Es tan popular que incluso puedes realizar la visita a la casa disfrutando de una exquisita cata de sus vinos rosados con denominación de origen.