La joya arquitectónica poco conocida de Portugal que debes visitar este verano: una historia vinculada a Galicia y a un paso de Vigo

Estando en Galicia cualquier excusa es buena para planear una escapada a Portugal. Las montañas del interior, sus impresionantes vistas del atlántico, una gastronomía que nada tiene que envidiar a la nuestra y pueblos llenos de encanto; estas son algunos de los motivos que convierten al país vecino en un destino tan atractivo para los gallegos, pero no los únicos.

La arquitectura y la historia de los lusos, además de guardar una estrecha relación con la gallega, añaden valor y carácter a muchas de sus localidades. Si estabas pensando en pasarte por Portugal este verano, no puedes perderte este castillo a solo dos horas de Vigo que es toda una joya de la arquitectura militar.

Si hablamos de historia compartida, la de este lugar está más ligada a la de Galicia de lo que podemos pensar. En concreto a un tiempo en el que el Miño no era la frontera tranquila que conocemos hoy, cuando los señores del sur del Miño decidieron que era momento de dar un paso al frente y cambiar el devenir de la Península para siempre.

Joya arquitectónica a media hora de Oporto

Construido sobre las ruinas de un antiguo castro en la zona sur de la urbe, sobre un promontorio, el castillo de Santa Maria da Feira domina la línea del horizonte con sus cuatro torres abovedadas, y su existencia es la raíz del poblamiento de la zona. Es una de las fortalezas más bellas de Portugal, emblema del concello y todo un símbolo de identidad.

La diversidad de los recursos defensivos utilizados entre los siglos XI y XVI hacen del castillo un ejemplar único de la arquitectura militar portuguesa. A lo largo de la historia desempeñó diferentes funciones: fue castro de ocupación romana, baluarte contra las invasiones normandas, fuerte militar en la época de la Reconquista e incluso morada de familias reales y nobles.

El castillo, enclavado en un alto. / FDV

Pero de entre todas estas etapas, destaca la historia de cómo los soldados reunidos en este castillo partieron hacia Guimarães para combatir en la batalla de São Mamede de 1128. ¿Por qué es importante esta batalla? Pues porque este combate cambió la historia de la Península para siempre.

Cuando el conde Enrique de Borgoña recibió las tierras del Condado de Portugal a finales del siglo XI, estas incluían los dominios del Castillo de Santa María y del Castillo de Guimarães, el Castillo de Haría y el Castillo de Neiva. Con la muerte del conde y ante la ascendencia del gallego Fernando Pérez de Traba sobre su viuda, la condesa Teresa de León, los señores del sur del río Miño empezaron a organizarse alrededor del joven Alfonso Henriques.

El lugar de reunión de los soldados para acudir a la batalla fue este mismo castillo, que en ese momento estaba bajo el dominio del noble Ermígio Moniz. El conde gallego perdió la batalla y Alfonso Henriques se convertiría en el primer rey de Portugal, por lo que esta batalla y la decisión tomada en este castillo es considerado por muchos como el momento fundacional de la nación portuguesa.

Ubicado a treinta kilómetros al sur de Oporto, la arquitectura de este edificio sorprende por su mezcla de severidad militar y detalles casi de fantasía. Destacan sus murallas góticas y las torres que coronan la vista de Santa María da Feira, como la impresionante Torre de Menagem. Fue declarado Monumento Nacional en 1910.

Una escapada completa

Santa Maria da Feira tiene mucho que ofrecer más allá de su castillo. Su riqueza paisajística y arquitectónica se demuestra en los jardines de la ciudad, la Quinta do Castelo, la Praça do Rossio o Porto Carvoeiro, entre otros. Para disfrutar bien de la localidad, lo mejor es darnos un paseo tranquilo por las calles sinuosas de la urbe, alineadas con las casas de los comerciantes de los siglos XVIII y XIX.

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Paseando por la localidad podremos ver cómo el castillo domina las vistas de la zona. / visitfeira.travel

Cerca del castillo, el convento dos Lóios se distingue por sus dos campanarios simétricos y la belleza de su arquitectura. Presenta una exposición permanente dedicada a la arqueología, historia y etnografía que explica desde el origen de los asentamientos humanos al desarrollo del territorio. En este concello también encontramos el Europarque y el Visionarium, además de otros espacios culturales como el Museo del Corcho de Santa Maria de Lamas o el Parque Ornitológico de Lourosa.