Nuevo icono en el norte de Portugal: Ponte de Lima suma una gigante, colorida y artística rana de residuos

Ponte de Lima suma un colorido y artístico reclamo. Nada que ver con sus espectaculares jardines del Festival Internacional. Tampoco con su icónico puente romano sobre el Lima. La bella localidad del norte de Portugal, visitada cada año por multitud de gallegos, está a punto de inaugurar una enorme obra de arte que no pasará desapercibida. Se trata de una rana gigante creada por el artista Bordalo II, uno de los grandes referentes del trash art.

Aunque todavía no está finalizada, la obra ya tiene defensores y detractores, cuyos pareceres han hecho públicos en redes sociales. La rana (o sapo) se ubica en el Parque Fernando Calheiros de Barros. Al margen de la polémica, lo que está claro es que esta gigante obra de arte urbano está llamada a convertirse en uno de los nuevos símbolos fotográficos de la villa portuguesa. Según recoge la prensa portuguesa, su instalación forma parte de la ampliación y mejora de este espacio verde.

La elección de una rana no respondería únicamente a su fuerza visual, ya que según los medios lusos, está vinculada a la Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro d’Arcos, que celebra sus 25 años y constituye uno de los principales proyectos ambientales de Ponte de Lima. Con unas 350 hectáreas articuladas alrededor de dos lagunas y del río Estorãos, este espacio es la única zona húmeda clasificada del norte de Portugal y sirve de refugio, hábitat y lugar de alimentación para numerosas especies.

Detrás del proyecto se encuentra Artur Bordalo, nacido en Lisboa en 1987 y conocido internacionalmente como Bordalo II. El nombre artístico rinde homenaje a su abuelo, el pintor Real Bordalo, y expresa su voluntad de continuar aquel legado desde un lenguaje completamente distinto. Sus creaciones más reconocibles son enormes animales construidos con plásticos, piezas de automóviles, aparatos y otros materiales descartados. Desde 2012 ha llevado estas esculturas a numerosos países y su página oficial contabiliza 178 toneladas de materiales reutilizados, convertidos en una obra que denuncia la sobreproducción, el consumo excesivo y la acumulación de residuos.

«Cachena», en Arcos de Valdevez

En el norte de Portugal se pueden ver ya también algunas de sus obras, como la vaca «Cachena» que realizó en Arcos de Valdevez.

La rana de Ponte de Lima encaja en la serie «Big Trash Animals», en la que el artista enfrenta la belleza de la fauna con los desperdicios que deterioran sus hábitats. Los objetos desechados conservan parte de sus formas y colores, de modo que el espectador puede reconocer fragmentos de plástico, redes, tubos o componentes mecánicos bajo la silueta del animal. Esa combinación de monumentalidad, sorpresa y mensaje ambiental explica que las obras de Bordalo II hayan terminado funcionando también como hitos urbanos muy fotografiados y que, al mismo tiempo, obligan a reflexionar sobre el impacto de los hábitos cotidianos.