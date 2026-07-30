Portugal proyecta un gran parque temático del fútbol con 30 atracciones ligado al Mundial 2030
Viva Mundo se levantaría en Santarem con un inversión de 450 millones de euros y presumiría de 28 atracciones, un hotel de 300 habitaciones y multitud de espacios dedicados al mundo del fútbol
Sus promotores han fijado ya fecha prevista de inauguración: 29 de abril de 2030
Portugal quiere aprovechar la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 para incorporar un nuevo gran atractivo a su oferta turística. En las últimas semanas, fue presentado el proyecto Viva Mundo, un enorme parque temático dedicado al fútbol que presumiría de casi 30 atracciones y contaría con una inversión de 450 millones de euros.
Este complejo se ha anunciado en Santarém, en el centro del país y a poco más de una hora de Lisboa. De la mano de la Câmara Muncipal, pusieron incluso fecha de inauguración durante la presentación del proyecto, hace escasas semanas: 29 de abril de 2030, pocas semanas antes del comienzo del campeonato que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos y en el que Vigo podría volver a ser sede mundialista.
Según lo anunciado, Viva Mundo ocupará unas 80 hectáreas en la Quinta de Santo António. El parque pretende presentar el fútbol como un fenómeno deportivo, histórico, cultural y social de alcance mundial, sin estar vinculado exclusivamente a un club, una selección o una competición.
El plan inicial contempla 28 atracciones y experiencias distribuidas en seis grandes áreas temáticas. El corazón del recinto será el denominado «Football World», organizado alrededor de un lago y dividido en diferentes ambientes dedicados a la pasión de las aficiones, las grandes gestas deportivas, la historia del fútbol y el público infantil.
Entre las instalaciones anunciadas figuran varias montañas rusas, atracciones acuáticas, una torre de caída libre, un circuito de karts y una gran estructura inspirada en la Copa del Mundo. Esta última incluirá un mirador, espacios expositivos y un restaurante giratorio.
El proyecto también incorpora un museo sobre la historia del fútbol, un paseo de la fama con especial protagonismo para el fútbol femenino, un teatro, una zona destinada a los deportes electrónicos y un recinto para conciertos y espectáculos con capacidad para unas 4.000 personas.
Hotel, restaurantes y espacios para congresos
La oferta de Viva Mundo se completará con un hotel de alrededor de 300 habitaciones, establecimientos de restauración, comercios y espacios para congresos y eventos empresariales. Los promotores calculan que el parque podría recibir un millón de visitantes durante su primer año y alcanzar posteriormente los 1,5 millones de usuarios anuales.
La iniciativa busca convertir el complejo en un destino turístico internacional capaz de atraer visitantes durante todo el año, más allá de la celebración del Mundial. Su ubicación en el centro de Portugal facilitaría el acceso desde Lisboa y Porto, además de permitir captar viajeros procedentes de España.
Los responsables del proyecto estiman que Viva Mundo podría generar entre 800 y 1.000 empleos directos. A estos puestos habría que añadir el trabajo indirecto relacionado con la construcción, la hostelería, el comercio, el transporte y otros servicios turísticos.
Un proyecto inspirado en el Mundial, pero no oficial
Viva Mundo utilizaría el Mundial de 2030 como horizonte estratégico y principal reclamo internacional. Sin embargo, el parque no formaría parte por ahora de los proyectos oficiales de la FIFA, la UEFA o la Federación Portuguesa de Fútbol.
Sus responsables han asegurado que mantienen contactos con diferentes organismos deportivos para establecer acuerdos de colaboración, aunque todavía no se ha anunciado ningún protocolo oficial que permita presentar el complejo como una instalación asociada formalmente al campeonato.
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