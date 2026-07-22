Portugal acoge la espectacular Serralves em Luz 2026: fusión nocturna de luz, sonido, arte y naturaleza
El parque de la Fundaçao Serralves, en Oporto, acoge este espectáculo inmersivo hasta el próximo mes de noviembre
La noche vuelve a convertirse en protagonista en Oporto con Serralves em Luz 2026, una de las propuestas culturales más espectaculares del verano en el norte de Portugal. La cuarta edición de este evento se celebra entre el 9 de julio y el 8 de noviembre en el Parque de la Fundación Serralves, transformando sus jardines en un gran museo al aire libre donde la luz, el sonido, el arte y la naturaleza se fusionan.
Este recorrido nocturno, de unos dos kilómetros, invita al visitante a descubrir una veintena de instalaciones artísticas creadas específicamente para este espacio. Bajo el lema «Light vs Darkness», la muestra juega con el contraste entre la luz y la oscuridad para ofrecer una experiencia inmersiva que cambia por completo la percepción del parque.
Las obras combinan proyecciones, efectos visuales, sonido, multimedia e interactividad, convirtiendo árboles, caminos y edificios históricos en escenarios sorprendentes. La dirección creativa corre a cargo de Nuno Maya, con producción del estudio OCUBO, responsable de algunos de los espectáculos de luz más reconocidos de Portugal.
Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su banda sonora original. Artistas portugueses como Rodrigo Leão, Noiserv, Maria João o Francisco Rebelo han compuesto piezas exclusivas para acompañar distintas instalaciones, reforzando el carácter sensorial del recorrido y haciendo que cada espacio tenga una identidad propia.
La organización también ha apostado por una mayor participación del público. Varias de las instalaciones responden al movimiento o a la presencia de los visitantes, de modo que cada paseo es diferente y convierte al espectador en parte de la propia obra artística.
Serralves em Luz está pensado para todos los públicos y se celebra de miércoles a domingo, con horarios adaptados al anochecer de cada época del año. Además, el evento incluye visitas guiadas especiales para quienes quieran conocer con mayor profundidad el significado artístico y paisajístico de las instalaciones.
Ficha de Serralves em Luz 2026
De miércoles a domingo
9 julio al 10 de agosto: 21.30 - 01.00 horas.
11 de agosto a 31 de agosto : 21.00 - 0.1 00 horas.
1 a 14 de septiembre: 20.30 - 00.00 horas (viernes y sábado, 01.00 horas).
15 de septiembre a 5 de octubre: 20.00 - 00.00 horas (viernes y sábado 01.00 horas).
6 de octubre a 8 de noviembre: 19.30 - 00.00 horas (viernes y sábado 01.00 horas).
Precio
Entrada general: 15 euros
Entrada reducida: 12 euros (menores entre 4 y 12 años; estudiantes, jubilados o personas con mobilidad reducida)
Menores de 3 años: gratis
A apenas hora y media de Vigo, esta propuesta se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en el norte de Portugal. La combinación de arte contemporáneo, tecnología y naturaleza convierte a Serralves em Luz 2026 en una experiencia única, ideal tanto para una escapada familiar como para los amantes de la fotografía y los espectáculos inmersivos.
Puedes consultar toda la información oficial de Serralves em Luz 2026 a través de este enlace.
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