La edición de 2026 del Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima invita, un año más, a la esperanza: «Jardines de Sueño». Como cada año entre mayo y octubre, este espectacular vergel a tiro de piedra de Galicia despliega once jardines artísticos seleccionados por un jurado y una duodécima pieza, la francesa A Paz entre o Homem e a Natureza, que regresa después de haber sido la favorita del público en 2025.

Al Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima no se va únicamente a mirar flores. Los jardines introducen pasarelas, espejos, estanques, cortinas, laberintos, pequeñas arquitecturas y hasta ovejas escondidas. Hablan este año de la infancia, de los recuerdos que se pierden, de la crisis climática, del agua y de ese territorio fronterizo entre el sueño y la vigilia. Y todos ellos están pensados para ser recorridos.

Su emplazamiento, además, ayuda a dejarse querer. El recinto se encuenta en uno de los márgenes del río Lima, en muy cerca del puente romano-medieval que identifica a la localidad. Se puede comenzar la jornada paseando por el casco histórico, cruzar el puente a pie y reservar la tarde para el festival, dejando para el almuerzo alguno de los platos contundentes del Minho, con el arroz de sarrabulho y los rojões como especialidades más reconocibles. Además, para darse un chapuzón en los días de calor, no solo están las aguas del Lima, sino que el propio recinto del Festival Internacional de Jardines presume de una gran piscina. Un plan perfecto para pasar un día en familia.