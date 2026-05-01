Una plan distinto para el Día de la Madre a un paso de Galicia: actividades para toda la familia en un emblema de Valença

Este domingo 3 de mayo las familias se reunirán para celebrar el Día de la Madre. Además, coincidiendo con el puente de mayo, muchas aprovecharán para hacer alguna escapada y Portugal será la elección predilecta de un gran porcentaje de los gallegos.

En el norte del país vecino, a solo media hora de Vigo, un precioso monumento acogerá un evento para toda la familia. Hablamos del Mosteiro de Sanfins, en Valença, que se transformará durante una tarde en un espacio de convivencia y actividades para todo el mundo.

Doble celebración en el Mosteiro de Sanfins

Este domingo 3 de mayo coinciden el Día de la Madre y el Día Internacional del Sol, por lo que en Valença han optado por una celebración que una estos dos elementos. Desde las 15.00 horas, vecinos de la localidad y visitantes podrán disfrutar de una programación llena de juegos y actividades al aire libre en un evento abierto a todas las familias en la antigua Eira da Quinta do Mosteiro. Para participar no será necesario la inscripción previa.

Entre lo que propone la programación encontramos la construcción de un reloj de sol o las sesiones «land art», en las que se utilizan elementos de la naturaleza para realizar creaciones efímeras. También habrá talleres para dibujar con tintas naturales, una propuesta ideal para que madres e hijos se diviertan juntos.

Cartel del evento del Día de la Madre en Valença. / CM Valença

Más allá del evento, el Mosteiro de Sanfins es una pieza importante del patrimonio histórico portugués. Aquí podrás disfrutar de la calma y la naturaleza en un entorno que parece fuera del tiempo. Si prefieres vivir la experiencia más relajada, el recinto es de acceso libre y gratuito durante toda la semana.