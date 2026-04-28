La playa del norte de Portugal a un paso de Galicia que debes visitar durante este puente de mayo

La relación entre Galicia y Portugal va más allá de la frontera compartida. Ya sea por su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos comparten una historia y una esencia similar, lo que anima a muchos los gallegos a aprovechar el puente de mayo y la cercanía de las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal.

Aunque las playas y las rías gallegas cuentan con lugares paradisíacos, algunas zonas del país vecino no tienen nada que envidiar. Un buen ejemplo de esto lo encontramos a solo una hora de Vigo, un arenal que ha sido reconocido por su excelencia, calidad y la satisfacción de quienes lo visitan.

Una de las mejores playas del país a una hora de Vigo

Frente a Galicia, justo al otro lado de la desembocadura del Miño, encontramos la localidad portuguesa de Caminha. Este pueblo encantador, que ofrece un paseo agradable por su centro y buenas opciones donde parar a comer o cenar, también cuenta con una playa que acaba de renovar su fama: la Praia de Moledo.

Desde la praia de Moledo podemos ver Galicia. / cm-caminha.pt

La Praia de Moledo acaba de recibir el Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026, en la categoría «Região». Este galardón certifica la calidad y popularidad de esta playa ya que, para otorgarlo, se tienen en cuenta cinco factores:

Satisfacción de quienes visitan el lugar

Relación calidad-precio

Intención de recomendar el destino

Confianza que genera

Innovación

A estos factores debemos sumarle el voto popular. Y es que 407.000 consumidores que han pasado por Moledo han participado en la selección de este premio, lo que nos da una buena imagen del aprecio que despierta esta playa.

Qué ofrece la Praia de Moledo

Ubicada en la desembocadura del Miño y con el monte de Santa Trega de fondo, la belleza paisajística del lugar es lo primero en lo que se fija quienes llegan hasta la Praia de Moledo. Pero más allá de su localización, la arena blanca y fina, así como la vista del Atlántico sin fin, crean una escena que invita al paseo y al descanso en un ambiente paradisíaco.

Su apertura al océano la convierten en una playa muy valorada para quienes practican deportes acuáticos como o el surf, el windsurf o el kitesurf. A esto debemos sumarle la calidad del agua y que cuenta con los servicios esenciales durante buena parte del año.

Como detalle curioso para los visitantes, frente al arenal podrás ver el Forte da Ínsua, una construcción del siglo XVII que fue considerado un punto estratégico y religioso durante siglos. En la isla, antes de estar cubierta por el fuerte, llegó a haber una ermita y después un monasterio franciscano. Hoy en día es una estructura abandonada y en un estado mejorable, pero conserva las ruinas y en él se encuentra uno de los tres únicos pozos de agua dulce del mundo localizado en un islote marino.