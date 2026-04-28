Batalla de flores, fuegos artificiales y mucha música: así es la colorida fiesta que celebra Portugal cerca de Galicia este puente de mayo

Portugal celebra esta semana, coincidiendo con el puente de mayo, una de sus grandes romerías. A solo una hora de Galicia, la ciudad de Barcelos festeja, del 30 de abril al 3 de mayo la espectacular y colorida Festa das Cruzes. Un multitudinario evento que despliega batalla de flores, conciertos, espectáculos pirotécnicos, desfiles, planes infantiles y un largo etcétera de actividades.

Barcelos se convierte así uno de los grandes destinos festivos del norte de Portugal con esta romería histórica que combina devoción religiosa, cultura popular, folclore, actuaciones musicales, flores, gastronomía y fuegos artificiales con dos espectáculos nocturno (30 de abril y 1 de mayo). Todo ello la convierten en una escapada ideal desde Galicia para quienes buscan un plan diferente durante el puente de mayo y el fin de semana.

La Festa das Cruzes no solo es una de las grandes romerías del Miño, sino que se trata del acontecimiento más emblemático de Barcelos y una cita imprescindible para todos aquellos que quieren descubrir la identidad y tradición festiva del norte portugués.

La programación popular y cultural de la Festa das Cruzes de Barcelos llena las calles de ambiente durante todo el día y buena parte de la noche. Uno de los grandes atractivos de la Festa das Cruzes son sus decoraciones florales, especialmente los tapetes de pétalos naturales que se instalan en el Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz.

A todo ello se suman los arcos de romería, las actuaciones de folclore, los desfiles, las bandas filarmónicas, la Batalha das Flores, los conciertos nocturnos y los fuegos artificiales junto al río Cávado y el puente medieval.

En el apartado de conciertos, la programación de 2026 incluye nombres destacados como Mariza, D.A.M.A., Matias Damásio y Quinta do Bill. Bajo estas líneas puedes consultar el programa completo de este año.

La tradicional y colorida Batalla de las Flores, uno de los espectáculos más vistosos de la Festa das Cruzes, será el viernes 1 de mayo a partir de las tres de la tarde (hora local).