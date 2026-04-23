VANDALISMO
Malestar en Portugal: vandalizan la emblemática escultura do Cervo ubicada en el icónico mirador de Vila Nova de Cerveira
La Câmara Municipal ha denunciado el atentado contra el monumento y apela a la ciudadanía para que denuncie a los culpables
Pesar en el lado portugués del río Miño por el ataque a una de los monumentos más emblemáticos de A Raia. La icónica escultura do Cervo, ubicada en uno de los miradores más emblemáticos hacia el río y que es visible desde multitud de puntos en ambos lados de la frontera, fue dañada en los últimos días con varias pintadas. El atentado ha sido denunciado por la Câmara Municipal.
El Ayuntamiento de Vila Nova de Cerveira, a través de sus redes sociales, ha condenado con firmeza ese acto de vandalismo acompañando una fotografía de las pintadas que los vándalos han realizado en el monumento.
Desde Vila Nova de Cerveira subrayan que la escultura, obre del Maestro José Rodrigues, es uno de los «grandes emblemas del Alto Miño», además de ser también toda una referencia paisajística para quienes recorren la frontera entre Galicia y el norte de Portugal. Recuerdan, además, que este acto de vandalismo sucede solo 18 meses después de que se hubieran realizado reparaciones en la escultura.
El presidente de la Cámara Municipal, Rui Teixeira, subrayó que «cuidar de nuestro patrimonio es cuidar de nuestra identidad» y defendió el equilibrio entre modernidad y tradición que representa el municipio. En ese sentido, mostró su «profunda tristeza» e «indignación» ante la repetición de este tipo de actos delictivos contra un símbolo tan representativo de Cerveira.
Colaboración ciudadana
Desde el consistorio insisten en que la defensa del patrimonio es una responsabilidad compartida y han pedido la colaboración ciudadana para identificar a los autores. La Câmara Municipal solicita que cualquier persona que haya presenciado este u otros actos de vandalismo los ponga en conocimiento de las autoridades competentes.
El columpio que acabó retirándose
El mirador do Cervo es uno de los más visitados, no solo de Cerveira, sino del norte de Portugal. De hecho, hace cinco años se instaló allí un icónico columpio, el «CerLove», que disparó todavía más las visitas a esta cumbre, generando importantes problemas- De hecho, el columpió acabó retirándose, quedando solo la icónica escultura do Cervo, desde donde se tienen unas espectaculares vistas de la desembocadura del río Miño con Portugal y Galicia a ambos lados.
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