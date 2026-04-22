Una playa salvaje repleta de coloridas cometas gigantes: Portugal prepara otro fin de semana de postal

Una playa salvaje con dunas cubiertas de vegetación, el Atlántico deshaciendo su fuerza contra el arenal, viento (mucho viento) y el cielo repleto de colores que ondean. Gigantes cometas de colores. La estampa hipnotiza. Sobre todo a los más pequeños de la casa. Niñas y niños quedan boquiabiertos. También los mayores. Ocurre un fin de semana cada año desde hace cuatro a apenas dos horas y media de Galicia. Al sur de Aveiro y al norte de Figueira da Foz vuelve a celebrarse este año el llamativo y multitudinario Festival Internacional de Papagaios em Quiaios.

«Colores en el aire, magia en la vista». Este es el lema del Festival Internacional de Papagios de Quiaios. Se trata de una iniciativa de la Freguesia de Quiaios (Figueira da Foz) y que cuenta con la colaboración de la Associação Cabeças no Ar...Te en la que hay participantes de multitud de países.

Tras celebrarse hace una semana otro de los festivales de cometas gigantes famosos en Portugal, el de Caldas da Rainha, en Foz do Arelho, la organización del de Quiaios, más al norte, acaba de anunciar las fechas de este año: será el sábado 16 y el domingo 17 de mayo de 2026.

Programación de la 5º edición del Festival Internacional de Papagaios em Quiaios 2026. / Oficial

Como de costumbre, durante los dos días se celebrarán diferentes actividades con decenas de cometas gigantes ondeando en la playa. Habrá también vuelos acrobáticos sincronizados, animación infantil y talleres de construcción de cometas.

«Durante dos días, equipos de múltiples países llenarán el cielo con increíbles muestras de vuelo de acrobacias y cometas gigantes», destacan desde la Freguesía de Quiaios. Anuncian, además, que durante la noche del sábado al domingo se realizará uno de los espectáculos más llamativos del festival. Tras la puesta de sol, comenzarán a volar en la playa de Quiaios multitud de comentas gigantes y de colores iluminadas.