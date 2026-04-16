Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal

Las ventosas playas de Portugal volverán a regalar este fin de semana uno de sus espectáculos más vistosos: el Festival Ibércio de Cometas Gigantes de Caldas da Rainha. La cita se celebrará este sábado 18 de abril de 2026 en un idílico enclave: Foz do Arelho, al sur de Nazaré y a unas tres horas y media de Galicia.

Esta nueva edición seguirá una línea similar a la de la pasada. A lo largo de toda la jornada, desde las diez de la mañana (hora portuguesa) hasta última hora de la noche, los visitantes podrán disfrutar del vuelo de enormes cometas sobre la espectacular playa de Foz do Arelho. Pero habrá más actividades e incluso, por la noche, los grandes papagaios (cometas) podrán verse iluminados.

De esta forma, el cielo del arenal volverá a convertirse en un gran escaparate al aire libre en Caldas da Rainha. La cita se integra en la programación del Festival da Lagoa, una iniciativa impulsada en los últimos años para dar visibilidad al entorno de la Lagoa de Óbidos y reforzar la actividad turística y cultural de la zona.

La propuesta tiene como principal atractivo la exhibición de grandes cometas estáticas y de formas vistosas, concebidas para llenar de color el frente litoral de Foz do Arelho. En las ediciones más recientes, el programa también ha incorporado actividades participativas para familias, como talleres de construcción de cometas, lo que ha consolidado esta jornada como una convocatoria especialmente pensada para el público infantil y familiar.

Programa completo:

De 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas: Taller de construcción de cometas de papel; exposición de cometas estáticas gigantes y espectáculo de vuelos acrobáticos sincronizados.

Taller de de papel; exposición de y espectáculo de sincronizados. De 11.30 a 16.00 horas: Reparto de caramelos.

Reparto de caramelos. De 18.30 a 21.00 horas: Sunset Lonung & DJ Set.

Sunset Lonung & DJ Set. De 20.00 a 22.00 horas: Exposición de comentas gigantes luminosas.

El enclave elegido ayuda a explicar el tirón del evento. Foz do Arelho es uno de los puntos más reconocibles del municipio de Caldas da Rainha, situado junto a la Lagoa de Óbidos, un espacio natural de gran valor paisajístico que conecta la laguna con el Atlántico y ofrece un marco especialmente propicio para actividades al aire libre vinculadas al viento y al agua.

Más al norte de Portugal, en Figueira da Foz, se celebra también cada año —y van ya cuatro ediciones—un festival de cometas gigantes. Otra playa de Portugal se convierte en un colorido espectáculos. «Colores en el aire, magia en la vista». Este fue el nombre de la edición de 2025 del Festival Internacional de Papagios de Quiaios.

Festival Internacional de Papagaios em Quiaios - IKFQ / IKFQ

Se trata de una iniciativa de la Freguesia de Quiaios (Figueira da Foz) organizada por la Associação Cabeças no Ar...Te en la que hay participantes de multitud de países. Suele celebrarse en el mes de mayo en la playa de Quiaios. Para 2026 todavía no hay una fecha confirmada.