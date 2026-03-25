Semana Santa en Portugal: 15 planazos de norte a sur para desconectar en vacaciones
«¿Nos vamos a Portugal en Semana Santa?». La pregunta probablemente le suene familiar: es una escapada habitual en esta época del año. Lo saben bien los gallegos, pero también las familias del resto de provincias fronterizas. Coche, maletas y a tirar millas. Pero, ¿qué ver (nuevo) en Portugal esta Semana Santa 2026?
De norte a sur de Portugal, desde del Miño hasta el Algarve, los turistas tienen multitud de planes de ocio para todos los públicos. Las visitas a Oporto y Lisboa son las más clásicas, pero hay vida más allá de las dos grandes ciudades de Portugal. Mucha vida, mucha naturaleza y muchos planazos diferentes por descubrir.
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¿Qué hacer en Portugal en la Semana Santa 2026? Si te estás haciendo esta pregunta, te proponemos 15 planes diferentes entre ciudades, parques, miradores, actividades y un largo etcétera de propuestas para niños y mayores en la mayoría de regiones de Portugal: Norte, Centro, Alentejo o Algarve.
1. Pateira de Fermentelos
Portugal esconde multitud de parajes singulares que invitan a descubrir sus rincones de norte a sur. Sobre todo, naturales. Uno de ellos mana en la zona norte de la región centro del país (no muy lejos de Oporto) bañando al mismo tiempo conocidas (y bellas) localidades lusas como Águeda, Aveiro y Oliveira do Barrio. Un entorno natural único que presume de ser la laguna natural más grande de la Península Ibérica: la pateira de Fermentelos.
2. Ponte Misarela
Hay espacios naturales en Portugal donde historia y leyendas se dan la mano,. Ocurre en Ponte da Misarela, también conocido como «Puente del Diablo». Este monumento es candidato a convertirse en una de las «7 Nuevas Maravillas de Portugal», una iniciativa de carácter nacional para promover y poner en valor el patrimonio del país. La candidatura la han impulsado las Câmaras Municipales de Vieira do Minho e de Montalegre.
3. Mata do Bussaco
Lo conocen como el bosque «encantado» de Portugal. Y no le faltan motivos. Cada uno de sus rincones (y no son pocos) está lleno de magia. Todo el que lo visita sale hechizado.
4. Amarante
El amor en Portugal navega sobre el río Tâmega. Entre las Sierras de Marão y Aboboreira, a la sombra de Oporto y a escasos 90 minutos de la frontera con Galicia se oculta uno de los pueblos más románticos al otro lado del Miño. Un pequeño y tranquilo secreto alejado del bullicio de la ciudad 'invicta' donde descansa (y promete milagros) el San Valentín portugués. Se trata de Amarante.
5. Magikland
Varias generaciones de gallegos tendrán un déjà vu nada más pisar este parque de atracciones. Puede que en este no hayan estado nunca, pero probablemente sí en su hermano pequeño. Fue durante años uno de los grandes atractivos lúdicos para miles de niños y niñas de Galicia. En el enlace bajo estas líneas puedes descubrir todo lo que ofrece para los más pequeños de la casa. Además de en verano, abre también en Semana Santa (¡También tiene piscinas!).
6. Buddha Edén
Oriente está más cerca de Galicia de lo que cualquiera se pueda imaginar. O al menos un trocito. Una pequeña-gran Asia cuyo vergel despierta los sentidos. Un colorido remanso de de paz como el de Ponte de Lima, pero más lejos. Un oasis en medio de Portugal. El edén que presume de ser el jardín oriental más grande de Europa: Bacalhôa Buddha Eden.
7. Lusitania a pedales
En Portugal le dieron hace varios años una vuelta a las Vías Verdes. Los senderos peatonales sobre antiguos trazados ferroviarios se han ido multiplicando por el país vecino... pero también en Galicia. En el Alentejo portugués pusieron en marcha algo novedoso y sin necesidad de levantar la vía. La han resucitado... pero a pedales. Un paseo que encandilará no solo a los apasionados de los trenes.
8. Tavira
Una de las islas más salvajes del Portugal, a escasos metros del continente, deslumbra no solo por sus aguas cristalinas o su fina arena blanca, sino también por el ecosistema en el que se enclava y que se puede atravesar en una joya histórica sobre raíles hacia una de las mejores playas para ir con niños. Insular, salvaje, familiar, en tren y con un curioso cementerio instagrameable
9. Viana
La «Princesa del Lima» presume de ser una de las ciudades más encantadoras del norte de Portugal. De hecho, recientemente fue galardonada como una de las más acogedoras de Mundo por la plataforma Booking. Entre sus múltiples atractivos, destacamos dos planes imprescindibles: su espectacular y regalo para la vista del mirador de Santa Lucía y el elevador de los elevadores de Portugal (aunque los de Lisboa se llevan la fama, en Viana do Castelo podrás subirte a más largo del país vecino).
10. Santuarios de vértigo
Uno de los grandes atractivos turísticos del norte de Portugal, sus santuarios, ofrecen mucho más que una experiencia religiosa: vértigo, historia, naturaleza, deporte... y una ubicación privilegiada en entornos que quitan el hipo.
11. BRAGA
Braga es otro de los destinos más populares entre los gallegos. La preciosa ciudad del norte de Portugal (una de las más grandes del país) ganó recientemente un 'Óscar' del Turismo como mejor destino europeo. Uno de los atractivos que niños y niñas disfrutarán es su elevador del Bom Jesus, una joya histórica que todavía funciona 140 años después de su inauguración.
12. Arouca
El puente colgante y peatonal 516 Arouca de Portugal se convirtió en 2021 en el más largo del mundo. Desde entonces, cientos de turistas, muchos de ellos gallegos, han viajado hasta el Geoparque de Arouca (a unas tres horas en coche de Galicia) para vivir la vertiginosa experiencia de atravesar esta estructura oscilante de 516 metros de largo y hasta 175 metros de altura. En el enlace sobre estas líneas tienes toda la información.
13. Baloiços
La fiebre por los columpios (baloiços en portugués) ha subido enormemente en el país vecinos. En este enlace puedes encontrar un mapa de la gran mayoría. Y si quieres conocer los más extraños, puedes verlos en en el enlace bajo estas líneas
14. Miradouro do Zebro
Imponente, con vistas privilegiadas, de diseño e inaugurado en una fecha icónica en Portugal: el 25 de abril. En plena celebración de la Revolución de los Claveles. Se trata del Miradouro do Zebro, una inmensa plataforma circular enclavada en un precioso valle de Portugal que regala a todos aquellos que la visitan una vertiginosa panorámica en 360º.