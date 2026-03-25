Semana Santa en Portugal: 15 planazos de norte a sur para desconectar en vacaciones

De norte a sur de Portugal, desde del Miño hasta el Algarve, los turistas tienen multitud de planes de ocio para todos los públicos. Las visitas a Oporto y Lisboa son las más clásicas, pero hay vida más allá de las dos grandes ciudades de Portugal. Mucha vida, mucha naturaleza y muchos planazos diferentes por descubrir.

¿Qué hacer en Portugal en la Semana Santa 2026? Si te estás haciendo esta pregunta, te proponemos 15 planes diferentes entre ciudades, parques, miradores, actividades y un largo etcétera de propuestas para niños y mayores en la mayoría de regiones de Portugal: Norte, Centro, Alentejo o Algarve.