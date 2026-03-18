Caldas da Rainha y Figueira da Foz: dos destinos para disfrutar de cometas gigantes en Portugal

Las ventosas playas de Portugal regalan cada año varios coloridos festivales de cometas gigantes. Uno de ellos, el de Caldas da Rainha (al sur de Nazaré, a unas tres horas y media de Galicia), acaba de desvelar la fecha en la que se celebrará este llamativo evento: el sábado 18 de abril de 2026.

Aunque todavía se desconoce la programación completa, será probablemente similar a la del año pasado. Durante todo el día desde las diez de la mañana hasta última hora de la tarde, los visitantes podrán deleitarse con el vuelo de enormes cometas sobre la espectacular playa de Foz do Arelho.

De esta forma, el cielo del arenal de Foz do Arelho volverá a convertirse en un gran escaparate al aire libre con la celebración del Festival de Cometas Gigantes. Esta cita se enmarca en la programación del Festival da Lagoa, un evento impulsado en los últimos años para dar visibilidad al entorno de la Lagoa de Óbidos y reforzar la actividad turística y cultural de la zona.

La propuesta tiene como principal atractivo la exhibición de grandes cometas estáticas y de formas vistosas, pensadas para llenar de color el frente litoral de Foz do Arelho. En las ediciones recientes, el programa también ha incluido actividades participativas para familias, como talleres de construcción de cometas, lo que ha convertido esta jornada en una convocatoria especialmente orientada al público infantil y familiar.

El enclave elegido ayuda a explicar el tirón del evento. Foz do Arelho es uno de los puntos más reconocibles del concello de Caldas da Rainha, situado junto a la Lagoa de Óbidos, un espacio natural de gran valor paisajístico que conecta la laguna con el Atlántico y que ofrece un marco muy propicio para actividades al aire libre vinculadas al viento y al agua.

Festival Internacional de Papagaios de Quiaios

Magia para la vista: el festival de cometas que colorea el aire en Portugal / Festival Internacional de Papagaios em Quiaios - IKFQ

Más al norte de Portugal, en Figueira da Foz, se celebra también cada año —y van ya cuatro ediciones—un festival de cometas gigantes. Otra playa de Portugal se convierte en un colorido espectáculos. «Colores en el aire, magia en la vista». Este fue el nombre de la edición de 2025 del Festival Internacional de Papagios de Quiaios.

Se trata de una iniciativa de la Freguesia de Quiaios (Figueira da Foz) organizada por la Associação Cabeças no Ar...Te en la que hay participantes de multitud de países. Suele celebrarse en el mes de mayo en la playa de Quiaios. Para 2026 todavía no hay una fecha confirmada.