Portugal reactiva, una temporada más, su único parque de atracciones. Ubicado a solo 90 minutos de Galicia, Magikland abrirá por primera vez en 2026 a finales de marzo, coincidiendo con la Semana Santa.

Aunque hay multitud de parques acuáticos en Portugal –alguno a cubierto que se puede disfrutar durante todo el año–, Magikland es el único parque de atracciones de Portugal al uso. Pero no solo presume de atracciones: también tiene piscinas.

El parque de atracciones Magikland abrirá por primera vez en 2026 el 27 de marzo, coincidiendo con los días de Semana Santa, durante la que abrirá prácticamente todas las jornadas entre las 10.00 y las 18.00 horas. Luego, irá abriendo varios fines de semana y ampliando la apertura a otras jornadas hasta el mes de julio, cuando pasará a abrir todos los días hasta septiembre (puedes consultar el calendario completo al final de esta información).