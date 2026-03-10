Portugal reabre su único parque de atracciones: así es la aventura infantil en Magikland
Portugal reactiva su único parque de atracciones para la temporada 2026. Ubicado a solo 90 minutos de Galicia, es uno de los planes al otro lado de la frontera preferidos por las familias gallegas con hijos. Abrirá por primera vez en Semana Santa. Así es la aventura infantil en Magikland
Portugal reactiva, una temporada más, su único parque de atracciones. Ubicado a solo 90 minutos de Galicia, Magikland abrirá por primera vez en 2026 a finales de marzo, coincidiendo con la Semana Santa.
Aunque hay multitud de parques acuáticos en Portugal –alguno a cubierto que se puede disfrutar durante todo el año–, Magikland es el único parque de atracciones de Portugal al uso. Pero no solo presume de atracciones: también tiene piscinas.
El parque de atracciones Magikland abrirá por primera vez en 2026 el 27 de marzo, coincidiendo con los días de Semana Santa, durante la que abrirá prácticamente todas las jornadas entre las 10.00 y las 18.00 horas. Luego, irá abriendo varios fines de semana y ampliando la apertura a otras jornadas hasta el mes de julio, cuando pasará a abrir todos los días hasta septiembre (puedes consultar el calendario completo al final de esta información).
Magikland
Pese a su fama en el país vecino y también en Galicia, desde donde se desplazan cada año multitud de familias, Magikland no es ni PortAventura, ni la Warner, ni el parque de atracciones de Madrid, por poner algunos de los mejores de la Península Ibérica.
Magikland es un parque de atracciones pensado principalmente para los más pequeños de la casa. Hasta 10-12 años, aproximádamente. Pero no solo ellos pueden disfrutar en este gran recinto. También sus padres, ya que en la gran mayoría de las atracciones los adultos pueden subirse con los niños.
Atracciones
Magikland se podría resumir como un Bracalandia... pero tres veces más grande. Presume de muchas más zonas verdes, mejor oferta de atracciones (aunque la mayoría son similares e incluso idénticas a las que había en Braga) y con un valor añadido bastante atractivo para completar una jornada entera en familia cuando hace calor: piscinas.
Magikland se divide en varias áreas temáticas donde se ubican diferentes atracciones: Aldea Medieval, Refugio de los Piratas, Souk, Lejano Oeste, África y Mundo de la Confusión.
Por todas las áreas temáticas pasa también a un tren que recorre casi todo el parque, en el que las familias podrán disfrutar de atracciones como una montaña rusa, una noria, elefantes voladores, coches de choque, un castillo encantado, carruseles o troncos de agua, entre otras muchas.
El parque de atracciones Magikland abrirá por primera vez en Semana Santa de 2026. A partir de ahí, en marzo, abril, mayo y junio irá aumentando las jornadas de apertura. En julio y agosto abrirá todos los días y en septiembre comenzará a reducir las jornadas para despedir la temporada 2026 el día 13.
Bajo estas líneas puedes consultar el calendario oficial de días de apertura de Magikland en 2026y su horario:
Tarifas 2026
Los precios fijados en el parque de atracciones Magikland para la temporada 2026 son:
Hasta los 2 años: Entrada Gratuita.
De 4 a 12 años: 14 euros.
De 13 a 64 años: 22,50 euros.
De 65 a 75 años: 17 euros.
Super Senior > 76 años: Entrada Gratuita
Personas con grado de discapacidad:
Entre el 60 % y el 85 % 50 % de descuento.
Igual o superior al 85 %: Gratis (una entrada por temporada).