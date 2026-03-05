Oporto se viste de color: la ruta de los 100.000 tulipanes que anuncia la primavera en Portugal
Aunque en Galicia es una tradición poco conocida, Oporto inicia cada año una popular y atractiva primavera de tulipanes que acaba de florecer
Tulipanes por todas partes. A estas alturas, en Oporto ya no sorprende: es el aviso no oficial de que la primavera está a la vuelta de la esquina. Una sacudida de color que se repite año tras año por estas fechas y que, sin embargo, sigue pasando desapercibida para muchos al norte de la frontera, en Galicia.
Lo curioso es que, para verlos, no hace falta embarcarse en un viaje largo ni pensar en destinos de postal. Ni Turquía, de donde procede esta planta y donde es todo un símbolo, ni Holanda, tan asociada a su cultivo. A los gallegos les basta con cruzar el Miño y conducir poco más de hora y media.
En 2026, la ciudad vuelve a estrenarse en primavera a lo grande: más de 100.000 tulipanes repartidos por distintos puntos han convertido calles y jardines en un auténtico cuadro al aire libre. No es una exposición cerrada ni un recinto: es el propio Oporto el que se «viste» de flores.
Aunque aquí siga siendo una tradición poco conocida, al otro lado es casi un clásico del calendario. La Câmara Municipal de Porto pone en marcha cada año esta muestra al aire libre que transforma y colorea multitud de rincones de la ciudad.
Vivero municipal
Detrás de esa imagen hay un trabajo invisible. No es solo plantar y esperar. Según explican desde el propio ayuntamiento, el despliegue depende del esfuerzo de los jardineros municipales y de un proceso que empieza mucho antes, con la selección de variedades y un seguimiento constante para que la floración llegue cuando tiene que llegar.
Buena parte de las plantas se cultivan en el vivero municipal, un engranaje que permite preparar y distribuir los tulipanes para que la ciudad florezca de forma sincronizada, como si todo hubiera sido ensayado.
¿Dónde ver los tulipanes de Oporto?
Los tulipanes aparecen repartidos por muchos puntos, pero el propio ayuntamiento ha ido señalando en redes algunos lugares especialmente recomendables para encontrar ese «baño» de color:
- Jardins do Palácio de Cristal (recientemente se abrió en ellos un mirador de vértigo).
- Jardim de São Lázaro.
- Praça da Trindade.
- Rua Sá da Bandeira (en la que se ubica también el renovado Mercado do Bolhão).
- Jardim Do Infante D. Henrique.
- Jardim do Passeio Alegre.
La gracia está en que más allá de estos puntos, no hay una única parada. Es un plan de caminar sin mapa estricto, de ir encadenando jardines y plazas y de cruzarse con parterres inesperados.
