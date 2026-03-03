Misarela, el «Puente del Diablo» próximo a Galicia que aspira a ser una de las «7 Nuevas Maravillas de Portugal»

El «Puente del Diablo»

Pero Misarela no solo es piedra y geología. También es leyendas. Y los visitantes pueden acaban caminando entre dos mundos: el de la naturaleza salvaje y el de las historias que la gente se ha contado durante generaciones.

La tradición popular bautizó el lugar con un apodo que no necesita presentación: «Puente del Diablo». La leyenda principal habla de pactos, huídas y condiciones imposibles: un criminal acorralado, un trato desesperado con el diablo y la promesa de su alma como moneda a cambio de tenderle el puente para escapar.

Y, como en los relatos que atraviesan siglos, el giro llega años después cuando entra en escena un cura, agua bendita en mano, dispuesto a ganarle la partida a lo sobrenatural y salvar el alma del hombre cuando la muerte llama a su puerta y pide auxilio a lo divino.

En Misarela también circulan relatos de prácticas y ritos que muestran como la comunidad intentaba protegerse de lo inexplicable. Se habla también de una roca modelada por el agua con forma de púlpito y antiguas creencias ligadas a la maternidad.