Peatonal, ciclable y pegado al histórico Eiffel: así será el nuevo puente de Portugal junto a Galicia

La portuguesa «Princesa del Lima», coronada por los usuarios de Booking como una de las 10 ciudades más acogedoras del mundo y que visitan cada año miles de gallegos por su cercanía a Galicia, tendrá un nuevo atractivo peatonal y ciclable que acaba de ser presentado.

Este nuevo espacio no solo permitirá atravesar la desembocadura del río Lima a pie o en bicicleta, sino que el paseo se ha diseñado discurriendo muy cerca de una de las joyas históricas de Viana do Castelo: el centenario Puente Eiffel.

Según informó ayer la Câmara Municipal de Viana do Castelo, el diseño de este viaducto sobre la desembocadura del Lima tiene ya una propuesta vencedora cuyas imágenes acompañan esta noticia y que fueron desveladas.

Viana do Castelo presenta su futuro puente peatonal y ciclable junto al histórico Eiffel / Câmara Municipal de Viana do Castelo

En el concurso de ideas, de carácter internacional, se seleccionaron once concursantes y se presentaron ocho propuestas anónimas, de las cuales fueron elegidas cuatro. «Cabe destacar la participación de importantes empresas de ingeniería portuguesas y extranjeras», aseguran.

Junto a un puente de 1878

La propuesta que se ha seleccionado se ubicará aguas abajo del histórico puente carretero-ferroviario diseñado por la casa de Gustave Eiffel y que data del año 1878. Esta nueva senda para peatones y bicicletas conectará Viana do Castelo con Darque.

El diseño escogido presenta una alineación en forma de «S», que se desvía, en gran parte de su longitud, del Puente Eiffel. «La alineación en forma de "S" es una ventaja clave de la solución, no solo por su distancia respecto al puente existente, sino también por su efecto en la circulación peatonal», destacan desde la Câmara Municipal de Viana do Castelo.

El proyecto contempla vanos de aproximadamente 60 metros, y la superestructura es un puente atirantado con un solo plano de cables y un solo cable por vano. Tiene una longitud de 570 metros, en forma de «S» curva, y se extiende hasta rampas de acceso de 60 y 225 metros, respectivamente, en los lados norte y sur, con una longitud total de aproximadamente 855 metros.

Destacan desde el ayuntamiento de Viana do Castelo que esta nueva vía peatonal y ciclista se «alinea con la política municipal de sostenibilidad ambiental y el uso de los denominados modos de transporte suaves».

Pedro Fernández

Destacan además que es nuevo puente complementará también a las vías verdes y ciclovías que atraviesan todo el municipio y que contribuirá a aumentar la seguridad vial en el tablero del puente Eiffel, eliminando el tráfico de peatones y bicicletas que utilizarán el nuevo sendero; y potenciará aún más el ya popular flujo turístico de peregrinos del Camino Portugués de la Costa.