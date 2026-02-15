La ruta en coche por el norte Portugal que no puedes perderte: un pueblo de cuento, miradores espectaculares y un santuario bajo una roca

La relación entre Galicia y Portugal va más allá de la frontera compartida. Ya sea por su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos parecen compartir una esencia similar y son muchos los gallegos que aprovechan la cercanía de las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal, descubriendo pueblos escondidos y lugares cargados de historia.

Si buscas un espacio para desconectar y conocer un paisaje único, el parque nacional de Peneda-Gerês es la opción perfecta. Este espacio natural está ubicado en el noreste del país, haciendo frontera con Galicia en el parque natural de Baixa Limia y Serra do Xurés, y en sus colinas escarpadas habitan ciervos, lobos y águilas reales.

Esta ruta por carretera de poco más de una hora te llevará a descubrir este espacio partiendo de un pueblo de cuento y terminando en un espectacular santuario bajo una roca, todo ello pasando por miradores en los que querrás detenerte para disfrutar de las vistas.

Ruta en coche por el Peneda-Gerês

Nuestro recorrido empieza en Ponte da Barca, en pleno corazón del Alto Minho luso, la localidad se refleja orgullosa sobre las aguas del Limia en un paisaje de postal. El puente del siglo XV que atraviesa el río es uno de los iconos de esta apacible y monumental localidad que debe su nombre a la barca que transportaba de una orilla a otra a los peregrinos de Santiago.

El centro de la villa conserva elegantes arcadas y hermosas construcciones de los siglos XVII, XVIII y XIX, además del edificio de la Câmara Municipal y la iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista, así como varias casaspalacio que dan nobleza a esta histórica población. En torno al río se despliega una gran zona de ocio y esparcimiento con emblemáticos lugares como el Jardim dos Poetas

El puente medieval de Ponte da Barca y sus escenas de postal captan todas las miradas de los visitantes. / viajaaportugal.com

Nuestro camino se aleja del pueblo y nos lleva hacia las montañas. A la entrada del parque nacional de Peneda-Gerês cruzaremos de nuevo el Limia por un pequeño puente cercano al monasterio de Ermelo. Aquí encontraremos una antigua central eléctrica abandonada, agazapada entre la naturaleza creciente de la zona y que llama la atención por el ambiente misterioso que transmite.

Desde este punto, no pararemos de ascender pola carretera y no tardaremos en cruzarnos con algunos de sus vecinos, como las vacas cachenas, singulares por su pequeño tamaño y a su gran cornamenta. A lo largo del recorrido encontraremos muchos puntos en los que parar para disfrutrar de los miradores, destancado entre estos el miradouro de Tibo, situado a 800 metros de altitud, es una de las terrazas más bonitas desde las que contemplar la imponente sierra de la Peneda.

Vista desde el miradouro de Tibo. / altominho.pt

En primer plano se encuentra la aldea invernal de Tibo, situada a orillas del río Veiga y rodeada de un verde paisaje agrícola. A lo lejos, se puede distinguir el Santuario de Nossa Senhora de la Peneda, resguardada en un valle profundo y misterioso. Al oeste, puede ver el lugar de la Gavieira y en lo alto la aldea de São Bento do Cando.

Vista desde el miradouro de Tibo con el Santuário de Nossa Senhora da Peneda al fondo. / Pablo Varela

Cuando llegamos a nuestro destino, lo primero que no llama la atención es la enorme roca (el Penedo das Meadinhas) domina el lugar con la verticalidad de sus 300 metros de altura. El templo confiere un aspecto sagrado a la montaña. Erigido en el s. XIX, se llega por una escalinata monumental con 20 pequeñas capillas que albergan episodios de la vida de Jesús. Según la leyenda, la Virgen se le apereció a una niña que cuidaba de sus cabras en 1220 para pedirle a los habitantes del lugar que levantasen el santuario.

El Santuário da Senhora da Peneda. / Shutterstock

Recorrido y cómo llegar desde Vigo

Desde Vigo, el recorrido hasta Ponte da Barca nos llevará una hora escasa llendo por la AP-9 y después cogiendo la A3 dirección a la IP9 en Viana do Castelo. El recorrido que se muestra a continuación nos lleva desde Ponte da Barca hasta el santuario, siguiendo los puntos de interés señalados antes:

Una vez en el Santuario de Nossa Senhora de la Peneda, la vuelta a casa es sencilla. Seguiremos la carretera en dirección a Melgaço y, desde esta zona, acompañar el recorrido del Miño por la frontera hasta retomar la AP9 en dirección a Vigo.