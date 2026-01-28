Un oasis en medio de Portugal: la laguna «dormida» que despierta los sentidos

Portugal esconde multitud de parajes singulares que invitan a descubrir sus rincones de norte a sur. Sobre todo, naturales. Uno de ellos mana en la zona norte de la región centro del país (no muy lejos de Oporto) bañando al mismo tiempo conocidas (y bellas) localidades lusas como Águeda, Aveiro y Oliveira do Barrio. Un entorno natural único que presume de ser la laguna natural más grande de la Península Ibérica.

Se trata de la Pateira de Fermentelos, también conocida como la «laguna dormida» o la «laguna encantada». Un paraje para un plan perfecto en medio de la nuraleza para todo aquel que le apetezca un día al aire libre sin complicaciones: caminar, sentarte a mirar el agua y hacer fotos con calma disfrutando de su enorme biodiversidad y de los preciosos paisajes que cambian de tono de color en cada uno de los momentos del día

El paisaje es principalmente de humedal: agua poco profunda, orillas con vegetación alta y muchos rincones donde el sonido lo ponen las aves y el viento. No esperes un «mirador estrella» único (aunque el de Espinhel es indispensable); aquí lo bonito es ir encontrando puntos diferentes según avanzas y recorres la laguna.

Una de las cosas más agradables es que el entorno está pensado para pasear. Hay tramos con pasarelas y caminos sencillos que te acercan al agua sin meterte por zonas sensibles, y eso hace que la visita sea cómoda.

¿Qué ver en la Pateira de Fermentelos?

Principalmente, la propia laguna y las vistas abiertas: reflejos, cambios de luz y, si vas con prismáticos, bastante movimiento de aves. En días despejados se aprecia muy bien la amplitud del lugar, y con bruma o nubes el ambiente se vuelve más silencioso y fotogénico.

La Pateira de Fermentelos alberga nutrias, topos de agua y ranas ibéricas, peces como el sábalo y la salvelina, además de otras aves como el correlimos, la garza real, la garceta común, el aguilucho lagunero occidental p el milano negro. La flora incluye nenúfares y mimbreras. Esta laguna natural es también un lugar predilecto para los aficionados a la pesca, que pueden encontrar percas atruchadas, lucios, carpas, lisas y percas.

¿Cómo recorrer la Pateira de Fermentelos?

Para caminar más, puedes combinar varios tramos de sendero. Hay rutas señalizadas en la zona (algunas circulares) que permiten pasar por diferentes orillas y pequeñas áreas de descanso. No hace falta hacerlas completas: puedes adaptarlas al tiempo que tengas y volver sobre tus pasos sin problema.

Hasta 5 kilómetros cuadrados protegidos por la Red Natura El nombre «pateira», según explican desde organismo oficial de turismo luso, VisitPortugal, se debe a la abundancia de patos en el humedal. La Pateira de Fermentelos cubre un área de superficie y profundidad variables, según la estación del año. Puede llegar alcanzar un máximo de más de 5 kilómetros cuadrados. La mayor superficie se localiza en el ayuntamiento de Águeda. En términos hidrográficos, la laguna forma parte de la cuenca del río Cértima, del que se alimenta aguas arriba. Pero también lo hace a través de la Ribeira do Pano (al oeste), ocasionalmente de otras escorrentías y de aguas subterráneas. La Pateira de Fermentelos pertenece a la red Natura 200, lo que significa que sus hábitats y ecosistemas gozan de una protección especial a escala nacional e internacional.

En cuanto a accesos, lo práctico es elegir uno según desde dónde vengas. La Pateira se puede abordar desde distintos puntos en los alrededores de Fermentelos y de aldeas cercanas, y eso ayuda a repartir la visita: unas entradas quedan mejor para pasarelas y paseos cortos; otras para caminar más.

Para disfrutarla sin líos: calzado cómodo (puede haber humedad o barro en algunos tramos), agua y algo para picar si vas a pasar la mañana. No olvides los prismáticos y si vas a hacer fotos, un zoom ayuda.