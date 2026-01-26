El palacio del norte de Portugal que National Geographic te recomienda visitar: su arquitectura única «se mira en un espejo» y tiene una bodega en funcionamiento

Galicia y Portugal están unidas por muchos motivos. Ya sea su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos parecen compartir una esencia similar.

Muchos gallegos aprovechan la cercanía a las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal, descubriendo pueblos escondidosy lugares cargados de historia. Aunque hay muchos destinos entre los que elegir, National Geographic recomienda un palacio en el norte del país «que se mira en un espejo» y en el que poder disfrutar de uno de los mejores vinos lusos salido directamente de la bodega

Hablamos de la Casa Mateus, en Vila Real, un enorme palacio barroco enmarcado en un espacio natural precioso que sirve como complemento ideal a este edificio tan particular. Situado a poco más de dos horas de Vigo, esta construcción de granito destaca por su simetría y por cómo juega con el espacio que le rodea para crear un efecto visual único.

Juego de espejos e interior señorial

La historia de la Casa de Mateus se remonta al siglo XVIII, cuando uno de los hijos de una influyente familia local encargó al arquitecto italiano Nicolau Nasoni la construcción de este imponente conjunto. «Su construcción finalizó en 1744, y no tardó en consolidarse como un símbolo de la aristocracia regional», destaca la revista.

«Entre sus estancias, sobresale la biblioteca, un espacio donde el saber y la historia invaden cada rincón», apuntan desde National Geographic. Y no es para menos, este espacio con miles de volúmenes sobresale sobre el resto de salones señoriales que acogieron a doce generaciones de una misma familia hasta la creación de la Fundación Casa de Mateus en 1970.

Aunque el interior del edificio es una joya en sí, lo más espectacular de este conjunto lo encontramos en el exterior, donde los jardines «se despliegan como una prolongación natural de la arquitectura». Entre setos y árboles llegaremos al espacio más espectacular de todos: el estanque que sirve como «gran espejo de agua» para reflejar la increíble fachada.

El juego de espejos que crea este estanque duplica la imagen del edificio, acentuando la simetría del conjunto y logrando transmitir una imagen cargada de sentimiento y magia a través de la arquitectura.

Una bodega con historia

Otro de los elementos que no podemos perdernos en este edificio es su bodega. La Casa Mateus forma parte de la tradición vinícola de la zona y está «estrechamente vinculada a la creación de la Región Demarcada del Douro en 1756», una de las primeras zonas vitivinícolas reconocidas en todo el mundo.

Esta bodega exuda historia. Con una estructura que se remonta a los siglos XVI y XVII, este espacio sigue trabajando con las uvas como el primer día, equilibrando la introducción de nuevas viñas con los sabores y las memorias de las más antiguas.

Su reconocible botella en forma de gota y relleno de líquido rosado que se elabora en este lugar ha alcanzado fama mundial. Es tan popular que incluso puedes realizar la visita a la casa disfrutando de una exquisita cata de sus vinos rosados con denominación de origen.