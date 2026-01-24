La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único

Galicia y Portugal están unidas por muchos motivos. Ya sea su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos parecen compartir una esencia similar.

Durante todo el año, muchos gallegos aprovechan la cercanía a las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal, descubriendo pueblos escondidos y localidades cargadas de historia. Aunque hay muchos destinos entre los que elegir, existe un pequeño rincón a un paso de Galicia con una aldea que parece sacada de un cuento.

Hablamos de la aldea de Montesinho, cerca de Braganza y ubicado en el parque natural homónimo. Esta pintoresca localidad es toda una joya oculta del norte de Portugal, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Una aldea de cuento con solo 30 habitantes

La localidad de Montesinho cuenta con solo 30 habitantes y es uno de los 91 núcleos de población que se reparten por el Parque Natural de Montesinho. Sus calles de piedra y preciosos balcones de madera la han convertido en una de las aldeas más pintorescas de la región de Trás-os-Montes.

Situada a 1.300 metros de altitud, colindando con Galicia y Castilla y León, esta pequeña aldea vive rodeada por uno de los espacios naturales más ricos de la Península Ibérica. Este parque natural cuenta con el 80% de los mamíferos de Portugal y tiene una fauna muy rica (240 especies de vertebrados, de las cuales 150 son aves, también nutrias, lobos, ciervos y corzos) y una flora muy distinta a lo largo de las cuatro estaciones del año.

El Parque Natural de Montesinho cuenta con una gran riqueza en flora y fauna. / amontesinho.pt

Las casas de granito y los tejados de pizarra se ven pronto interrumpidas por los campos y los bosques, creando imágenes dignas de postal dondequiera que mires. Su entorno privilegiado han convertido a la localidad en un campamento base ideal para los senderistas que desean descubrir la región.

Ya sea para pasear por sus calles de piedra o para descubrir sus rutas entre montañas, la aldea de Montesinho es una escapada más que recomendable para quienes necesitan desconectar de la rutina y vivir unas horas (o unos días) de paz.