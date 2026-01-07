El pueblo costero a un paso de Galicia considerado como todo un paraíso para jubilarse: vivienda asequible y actividades para todos los gustos

La relación entre Galicia y Portugal es muy estrecha. La gastronomía, la cultura y el estilo de vida de las dos regiones tienen muchas similitudes; lo que hace del país vecino un destino muy apreciado por los gallegos. Este aprecio llega al punto de que muchas personas se imaginan teniendo un retiro dorado allí.

Y es que Portugal está considerado como el segundo mejor destino a nivel mundial para jubilarse, de acuerdo con el informe realizado por la revista estadounidense International Living. Este estudio analiza diferentes parámetros como la meteorología, el coste de vida o los niveles de criminalidad de los países. Basándose en todo esto, al país luso solo le supera Costa Rica como destino ideal para jubilarse.

«Lo que a Portugal le falta en tamaño lo compensa con diversidad. Desde ciudades animadas hasta pintorescos pueblos medievales, esta pequeña joya de país tiene algo para casi todo el mundo», afirma el estudio de International Living.

El mejor pueblo para jubilarse

La revista estadounidense destaca grandes ciudades de Portugal, como Oporto y su capital, Lisboa, pero también pone en valor las villas más pequeñas de cara a la jubilación, sobre todo si están situadas en la costa. Una de ellas es Vila do Conde.

Vila do Conde está a poco más de una hora de la frontera con Galicia (tomando como punto de referencia Tui) y no supera los 30.000 habitantes. International Living resalta que la vida aquí es «es auténtica, con plazas adoquinadas tradicionales, iglesias históricas y el encanto del Viejo Mundo», pero que no faltan todas las comodidades.

Además, uno de los aspectos que más tiene en cuenta la publicación es lo barato que es vivir en este pueblo. Según sus cálculos, una pareja podría vivir con 2.180 euros al mes o menos, en función de su estilo de vida. «Es posible alquilar un apartamento amueblado de tres habitaciones a pocos pasos de la playa por menos de 1.000 dólares al mes», subrayan.

Qué ver en Vila do Conde

Vila do Conde destaca como uno de los destinos de playa predilectos del norte de Portugal. La playa Azul y la playa do Forno son las más cercanas al casco urbano. Se trata de dos arenales populares para el surf y tomar el sol.

Si lo que buscamos es una experiencia más cercana a la naturaleza o fuera de la época de baño, la playa de Árvore es la opción ideal. Un espacio amplio y espectacular al que podemos llegar a través de pasarelas de madera. Esta playa forma parte de la Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, una reserva natural costera con dunas, humedales, senderos y una gran variedad de aves (es un punto de referencia para los amantes de la observación ornitológica).

Esta localidad es toda una referencia en playas para el norte de Portugal. / visitviladonconde.pt

A la hora de callejear por la localidad, el centro histórico es un imprescindible. La Igreja Matriz acapara la mayoría de miradas, se trata de un edificio levantado entre 1496 y 1518 en el que se puede apreciar la mezcla del estilo plateresco español con el gótico tardío y el tradicional estilo manuelino portugués.

El acueducto de Santa Clara y el Convento dedicado a la misma santa son otros dos puntos de interés de obligatoria parada para los visitantes. En el apartado cultural, los museos de Vila do Conde cuentan con una oferta variada; destacando el Alfândega Régia, el de Rendas de Bilros y la Casa Museu José Regio.

Las villas de Nadadouro, en la Costa de la Plata y Armação de Pêra, en el Algarve, completan el podio de los mejores destinos costeros para jubilarse.