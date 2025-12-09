La 'Aldea de Navidad' ecológica que ilumina Portugal: un pueblo de cuento con solo 170 habitantes

Hay vida más allá de la Navidad de Vigo. En Galicia, en España y, particularmente, en Portugal. El Natal en el país vecino son palabras mayores. Y —¡cómo no!— un plan al que se suman en diciembre multitud de gallegos: castillos de cuento engalanados de Navidad, mercados mágicos, parques temáticos o hasta un bosque encantado sobre el mar que se ilumina, son solo algunos de sus atractivos.

Cruzar la frontera para visitar la magia navideña lusa es uno de los planes habituales para muchas familias. En el corazón de Portugal, a unas tres horas de la frontera con Galicia, existe una aldea que parece parada en el tiempo y que se transforma por completo para traer la decoración más ecológica de Navidad. Hablamos de Cabeça, una pequeña localidad del distrito de Seia que cuenta con una espectacular decoración.

Cabeça, una aldea de Navidad con solo 170 habitantes

Estas casas de piedra, hogar de tan solo 170 personas, se convierten en un cuento de Navidad rodeada por los paisajes espectaculares del Parque Natural de la Serra da Estrela. Lo que nació como incentivo para el turismo se ha terminado convirtiendo en un destino indispensable en Portugal para estas fechas.

El pueblo se encuentra en un enclave privilegiado, rodeado por el Parque Natural de Serra Amarela. / aldeiasdemontanha.pt

Las calles empedradas de Cabeça se llenan de espíritu navideño para celebrar el último mes del año. El ambiente medieval, las montañas al fondo y la paz que se respira en este espacio crean la postal navideña perfecta. Pero si por algo destacan estas decoraciones es por su originalidad: todas están hechas con materiales recogidos alrededor del pueblo.

Esta 'Aldea de la Navidad' sostenible despliega luces LED a una escala difícilmente imaginable para una población tan reducida. Pero la iluminación no es lo único que ambienta el lugar, el olor del vino caliente y los productos a base de castaña que elaboran sus vecinos inundan las calles y refuerzan la sensación hogareña de este lugar.

Por si fuera poco, Cabeça despliega un programa completo de actividades para pequeños y mayores. Desde el pasado sábado hasta el 1 de enero, esta localidad iluminará la Navidad portuguesa cada noche ofreciendo un plan irresistible para los amantes de estas fiestas.