La decoración navideña más mágica de Portugal se enciende este sábado: una «Floresta Encantada» sobre la playa y a solo una hora de Vigo

La llegada de diciembre y la cercanía de las vacaciones de Navidad hace que muchos vigueses opten por organizar escapadas por Galicia y Portugal, descubriendo pueblos escondidos, parajes naturales únicos y localidades cargadas de historia. Pero si hay una escapada triunfa en estas fechas esas son las visitas a las villas navideñas del país vecino.

A solo una hora de Vigo, bañada por el río Miño, encontramos una localidad portuguesa que ha decidido competir con la popular 'Floresta Encantada' de Porta do Mezio, en Arcos de Valdevez. Su propuesta es clara: un bosque iluminado sobre el mar.

Hablamos de Caminha, el municipio portugués ubicado en la desembocadura del río Miño que este sábado día 6 de diciembre encenderá la 'Floresta Encantada de Caminha'.

La Floresta Encantada sobre la playa de Caminha

Esta villa frente A Guarda ultima los preparativos para encender este sábado su propia iluminación entre los árboles. Este será el primer año que desarrolla la iniciativa, por lo que todavía no sabemos cómo quedará este particular bosque, pero solo la elección del lugar ya promete transformar la Floresta Encantada de Caminha en una estampa que no nos querremos perder estas navidades.

Las luces vestirán la Mata Nacional do Camarido, un paraíso verde entre las playas de Moledo y la desembocadura del Miño. Mandado plantar por el rey Dionisio en la Edad Media, este enorme parque de 164 hectáreas repleto de pinos ofrece una poderosa imagen con los grandes árboles alzándose casi sobre el mar.

Desde el 6 hasta el 21 de diciembre podrás disfrutar de esta decoración tan especial. / altominho.pt

Qué hacer en Caminha estas navidades

La localidad fronteriza con Galicia encendió sus luces este lunes, inaugurando un programa cargado de actividades hasta el próximo 31 de diciembre. Estas actividades, pensadas en su mayoría para niñas y niños, llenarán las calles de Caminha de espíritu navideño. Talleres, cine e incluso un Mercado de Navidad serán algunas de las experiencias que podrán disfrutar este mes los visitantes.

Estos serán los eventos principales del programa navideño de Caminha: