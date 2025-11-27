Portugal enciende este fin de semana su villa más navideña: pista de hielo y fábrica de galletas a menos de una hora de Vigo

Esta época del año se presta para que muchos vigueses hagan escapadas por Galicia y Portugal, descubriendo pueblos escondidos, parajes naturales únicos y localidades cargadas de historia. Pero si hay una escapada triunfa en estas fechas esas son las visitas a localidades que se transforman en auténticas villas navideñas.

A menos de una hora de Vigo, bañada por el río Miño, encontramos una localidad que se reinventa cada año para llenar de magia la Navidad de autóctonos y turistas. Hablamos de Vilanova da Cerveira, que encenderá sus luces este fin de semana con el esperado 'Ligar das Luzes' este sábado 29 de noviembre.

El centro histórico de la ciudad se iluminará a las 19,00 horas (hora portuguesa), inaugurando el 'Cuento de Navidad' de Vilanova y creando un ambiente acogedor por sus calles.

Una villa navideña: fábrica de galletas, pista de hielo y muchas actividades

«Hay lugares donde se celebra la Navidad. Y hay lugares donde la Navidad se convierte en un verdadero cuento», escribe el municipio en su web. Y es que las guirnaldas y faroles que decoran la localidad consiguen realmente dar esa sensación de cuento a quienes se acercan hasta ella.

Además de las luces, la Navidad cerveirense llega cargada de novedades. La Fábrica de Bolachas (galletas) inundará las calles de aroma a jengibre, canela y miel; así como el crujir de todos los que se acerquen a probarlas. Otro de los puntos de interés para los más pequeños es el tren turístico navideño en el que podrán recorrer el centro de la villa lusa.

Vilanova sorprende cada año con sus nuevas actividades navideñas. / CM Vilanova de Cerveira

Otra de las actividades más celebradas por las niñas y niños es la pista de hielo, aunque no son pocos los mayores que también se divierten deslizándose por ella. Entre las muchas actividades que celebrará la localidad en estas fechas, la Llegada de Papá Noel programada para el 5 de diciembre está entre las más esperadas. Además de este desfile navideño, Vilanova celebrará su tradicional Concierto de Navidad, un musical y distintas actuaciones durante las semanas que duren las fiestas.

Fechas y Horarios del Mercado de Natal de Vilanova

El popular Mercado de Natal de Vilanova abrirá este año durante dos fines de semanas consecutivos: del 5 al 8 y del 12 al 14 de diciembre. El casco histórico de la localidad se llenará de aromas tradicionales, música y un ambiente acogedor que harán las delicias de los amantes de la Navidad.

Los visitantes podrán disfrutar de dulces típicos de la época, productos regionales y artículos artesanales en uno de los mercadillos navideños mejor valorados de la zona. Los horarios del Mercado de Natal de este año son: