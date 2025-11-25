El castillo de Portugal que debes visitar según National Geographic te recomienda: una joya de la arquitectura militar a solo 2 horas de Vigo

Esta época del año es la preferida por muchos para hacer escapadas por Galicia y Portugal, descubriendo pueblos escondidos, parajes naturales únicos y localidades cargadas de historia. Aunque tenemos muchos destinos entre los que elegir, National Geographic nos recomienda visitar un castillo en el norte del país luso que es toda una joya de la arquitectura militar a solo 2 horas de Vigo.

La historia de este lugar está ligada a la de Galicia y a unos tiempos en los que el Miño no era la frontera que conocemos hoy en día. Como cuenta la revista, de este lugar salieron: «los hombres que iban a inclinar la balanza en una de las batallas más decisivas para el futuro reino de Portugal. Afonso Henriques les estaría eternamente agradecido».

Una joya arquitectónica cerca de Oporto

Construido donde hubo un antiguo castro, en la zona sur de la urbe, sobre un promontorio, el castillo de Santa Maria da Feira domina la línea del horizonte con sus cuatro torres abovedadas, y su existencia es la raíz del poblamiento de la zona. Es una de las fortalezas más bellas de Portugal, emblema del concello y todo un símbolo de identidad.

La diversidad de los recursos defensivos utilizados entre los siglos XI y XVI hacen del castillo un ejemplar único de la arquitectura militar portuguesa. A lo largo de la historia desempeñó diferentes funciones: fue castro de ocupación romana, baluarte contra las invasiones normandas, fuerte militar en la época de la Reconquista e incluso morada de familias reales y nobles.

El castillo, enclavado en un alto. / FDV

Pero de entre todas estas etapas, National Geographic rescata la historia de cómo los soldados reunidos en este castillo partieron hacia Guimarães para combatir en la batalla de São Mamede en la que vencieron a las tropas del conde gallego Fernán Peres de Trava; uno de los momentos fundacionales de Portugal como país independiente.

Ubicado a treinta kilómetros al sur de Oporto, la revista destaca la belleza del conjunto: «La arquitectura sorprende por su mezcla de severidad militar y detalles casi juguetones». Declarado Monumento Nacional en 1910, este edificio destaca por sus murallas góticas y las torres que coronan la vista de Santa María da Feira, como la impresionante Torre de Menagem.

Una escapada completa

Santa Maria da Feira tiene mucho que ofrecer más allá de su castillo. Su riqueza paisajística y arquitectónica se demuestra en los jardines de la ciudad, la Quinta do Castelo, la Praça do Rossio o Porto Carvoeiro, entre otros. Para disfrutar bien de la localidad, lo mejor es darnos un paseo tranquilo por las calles sinuosas de la urbe, alineadas con las casas de los comerciantes de los siglos XVIII y XIX.

Paseando por la localidad podremos ver cómo el castillo domina las vistas de la zona. / visitfeira.travel

Cerca del castillo, el convento dos Lóios se distingue por sus dos campanarios simétricos y la belleza de su arquitectura. Presenta una exposición permanente dedicada a la arqueología, historia y etnografía que explica desde el origen de los asentamientos humanos al desarrollo del territorio. En este concello también encontramos el Europarque y el Visionarium, además de otros espacios culturales como el Museo del Corcho de Santa Maria de Lamas o el Parque Ornitológico de Lourosa.